ميسي لن يلعب في برشلونة مرة أخرى حتى لو استقال بارتوميو!

الأمر حُسم..

قضت آخر الأنباء الواردة من الصحافة الإسبانية والأرجنتينية على أي احتماليات لبقاء ليونيل ميسي في برشلونة، بتأكيدها أن الليو اتخذ قرارًا لا رجعة فيه بمغادرة كامب نو هذا الصيف.

وكان ميسي قد أرسل رسالة عبر الفاكس لإدارة النادي يوم الثلاثاء يُعلن فيها بصورة رسمية رغبته في الرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

يمتلك البرغوث شرطًا جزائيًا بقيمة 700 مليون يورو، ويحاول محامي ميسي استغلال بند آخر ليخرج موكله مجانًا من كامب نو باتجاه نادٍ جديد.

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بعض المحللين قالوا أن خطوات ميسي تستهدف فقط الضغط على الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو ليقدم استقالته وتجري انتخابات مبكرة، غير أن الواقع يبدو مختلفًا تمامًا.

ألفريدو مارتينيز، الصحفي بـ"onda cero" كتب تغريدة واضحة عن الموقف قال فيها "لأولئك الذين لديهم بصيص من الأمل، ميسي اتخذ قرارًا لا رجعة فيه".

Para los que esperan con esperanza un cambio. Messi ha tomado una decisión irrevocable . No es un pulso a Bartomeu . Ni su dimisión frenaría ya la salida de Messi. No volverá a vestir la camiseta del . Triste pero cierto @OndaCero_es — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 26, 2020

وتابع "الأمر لا يتعلق ببارتوميو، حتى في حالة استقالته، فإن ميسي سيغادر. لن يرتدي قميص برشلونة مجددًا، أمر محزن لكنه الحقيقة".

الجدير بالذكر أن الصحافة الكتالونية نشرت بعد ساعات من قرار ميسي أن بارتوميو قرر هو الآخر الاستقالة، قبل أن يخرج الرئيس بنفسه عبر صحيفة سبورت وينفي الأمر جملة وتفصيلًا.