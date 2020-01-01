كيف يرحل ميسي مجانًا عن برشلونة رغم الشرط الجزائي؟

تعرف على كل ما يخص أزمة ليونيل ميسي وبرشلونة، هل سيبقى عن النادي الكتالوني أم يبقى؟ وما هي قيمة الشرط الجزائي؟ وكيف يرحل مجانًا؟

أثير الكثير من الجدل حول مستقبل ليونيل ميسي في برشلونة منذ الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ بثمانية أهداف لهدفين، ولا تتوقف يوميًا الأنباء من الصحف عن أندية مهتمة به وعن رغبة اللاعب نفسه في الرحيل.

ومن ضمن العوامل التي أدت إلى زيادة هذا الجدل كان تعيين رونالد كومان مدربًا لبرشلونة، فقالت الصحف أن الحوار الأول بين المدرب الهولندي والبرغوث لم يكن جيدًا إلى حد كبير وقد يُغيِّر مستقبل الليو.

الجميع يؤمن بأن كامب نو يحتاج إلى ثورة كبيرة، تلك الثورة تتطلب إدارة قوية ترغب في التغيير، غير أن العلاقة بين الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو وميسي ليست على ما يرام، ففي حال أن قامت ثورة كما يُزعم لن تكون كما يُريد الأرجنتيني.

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يمكن أن يُفهم ذلك من خلال قرار كومان والإدارة ببيع لويس سواريز، الصديق المقرب لميسي، مع التعامل معه بصورة سيئة أغضبت حتى الليو نفسه.

الآن تقول التقارير أن ميسي نفسه سوف يغادر برشلونة، وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على ما كل يخص قضية البرغوث والبرسا..

هل سيرحل ميسي عن برشلونة؟

تزعم تقارير الصحف الإسبانية الأخيرة أن ميسي قد أرسل رسميًا إلى إدارة برشلونة مُعلنًا رغبته في الرحيل عن النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتؤكد الصحف أن إدارة بارتوميو قد أكدت بالفعل وصول ورقة رسمية من الدولي الأرجنتيني بهذه الرغبة، وستعقد اجتماعًا طارئًا في الساعات القليلة المقبلة لاتخاذ القرار النهائي.

الجميع يؤمن بأن الليو قد قرر بالفعل المغادرة، ولكن الأمر برمته الآن يتوقف على الشرط الجزائي.

ما هي قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد ميسي مع برشلونة؟

المؤكد أن الشرط الجزائي الموجود في عقد ميسي مع برشلونة تبلغ قيمته 700 مليون يورو، وينتهي في شهر يونيو 2021 مع نهاية مدة الأرجنتيني في كامب نو.

لذلك، فإذا أراد أي نادٍ في العالم الحصول على خدمات صاحب الـ33 عامًا، فيمكنه وضع المبلغ في الاتحاد الإسباني دون التفاوض مع إدارة البرسا، وبالطبع ذلك بعد الاتفاق مع اللاعب نفسه.

وتقول الصحف بوضوح أن إدارة برشلونة ترفض جملةً وتفصيلًا التفاوض حول هذا الشرط، وترى أن حال رحيل ميسي فمبلغ 700 مليون هو الضامن الوحيد لإعادة بناء النادي وإيجاد خليفته.

كيف يرحل ميسي مجانًا عن برشلونة رغم الشرط الجزائي؟

في عقد ميسي مع برشلونة، وبحسب حديث الصحافة، يتواجد بند يسمح له بالرحيل مجانًا في موعد أقصاه 10 يونيو 2020 (بعض الأقاويل الأخرى في نهاية مايو) وبعد نهائي دوري أبطال أوروبا على وجه التحديد.

وبما أن دوري الأبطال قد تأجل إلى أغسطس، فيحاول محامي ميسي استغلال أمر كورونا والتأجيل لجعل البند ممتدًا إلى أغسطس، وبالتالي يرحل مجانًا دون الحاجة لدفع 700 مليون يورو.

رد فعل إدارة برشلونة الأول على هذا الأمر كان بأنها ستلجأ للمحكمة لحفظ حقوقها، وأنه لا توجد فرصة نهائيًا لرحيل ميسي مجانًا أو بمبلغ أقل من قيمة الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.

ما هي الوجهات المحتملة لميسي بعد الرحيل عن برشلونة؟

ارتبط اسم ميسي بإنتر منذ فترة طويلة، غير أن أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري اعتبر أن الأمر مستحيل في ذلك التوقيت، الآن تعود أنباء البرغوث والنادي الإيطالي مرة أخرى.

سيظل اللعب رفقة بيب جوارديولا مرة أخرى حلمًا من أحلام ميسي، خصوصًا وأن مانشستر سيتي أحد تلك الأندية التي تمتلك إمكانيات مادية كبيرة تؤهلهم لدفع قيمة الشرط الجزائي وراتب اللاعب الكبير.

بحسب بعض التقارير الصحفية الإسبانية فإن النادي الوحيد في العالم المثالي حاليًا من الناحية المادية للتعاقد مع ميسي هو مانشستر يونايتد لا السيتي، وأن بالفعل هناك مفاوضات بدأت بين إدارة الشياطين الحُمر وممثلي اللاعب للتعاقد معه.

كما تقول أنباء أخرى أن يوفنتوس يحلم بلم شمال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وإن بدت الفكرة صعبة قياسًا براتب الثنائي المرتفع جدًا، وهناك نادٍ آخر قد يكون مفاجأة بكل المقاييس، وهو إنتر ميامي الأمريكي المملوك لديفيد بيكهام.