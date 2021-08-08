فيديو| مؤتمر ميسي الوداعي: لست مستعدًا لترك برشلونة وربما ألعب لباريس

ليونيل ميسي في كامب نو للمرة الأخيرة.

ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق، اليوم الأحد، في كامب نو للمرة الأخيرة خلال مؤتمر ودع فيه ناديه وجمهوره.

مؤتمر ميسي يأتي بعد 3 أيام من إعلان ناديه السابق برشلونة بأنه لم يعد لاعبًا في صفوفه.

ميسي قضى سنوات في برشلونة، 21 سنة، بين أكاديمية النادي والفريق الأول حتى بات هداف النادي التاريخي وهدافًا لليجا.

وفشل برشلونة بحسب بيانه في تجديد عقد ميسي بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها النادي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر فيه تجمع كبير لجماهير برشلونة في انتظار خطاب وداع، الأسطورة ليونيل ميسي.

The scene right now outside Camp Nou: pic.twitter.com/ecF6ZMdPbM — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021

وتجمهر عدد من جماهير برشلونة أمام معقل النادي الكتالوني لإلقاء النظرة الأخيرة لنجمهم المفضل داخل أسوار "كامب نو".

وعلى حسب التقارير الاخيرة فإن البرغوث الأرجنتيني أصبح على أعتاب الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى صفقة انتقال حر، بعد وصول المفاوضات بين الطرفين لمراحل متقدمة.

من يحضر في كامب نو؟

بجانب الحشد الجماهيري، حضر رونالد كومان مدرب برشلونة وحارس الفريق أندريه تير شتيجين ولاعبي الفريق المعتزلين بويول وتشابي زملاء ميسي القدامى.

زوجة ميسي، أنتونيلا، أيضًا كانت حاضرة بجانبه.

كيف بدأ ميسي حديثه الأخير؟

ميسي تحدث باكيًا، وقال: "صباح الخير، لا أعرف إن كنت قادرًا على الكلام. الأيام القليلة الماضية كنت أفكر فيما علي قوله. الأمر صعب بالنسبة لي بعد كل هذا العمر. لم أكن مستعدًا لذلك. السنة الماضية حينما أثيرت قصة البيروفاكس كنت مستعدًا وأعرف ما أقوله لكن ليس الآن. كنا متيقنين من استمراري هنا في منزلي؛ كان هذا ما نريده بشدة. أحب العيش في برشلونة".

#ميسي يجهش في البكاء قبل بداية المؤتمر الصحفي pic.twitter.com/RTy5yN8E2J — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 8, 2021

رسالة ميسي لجمهور برشلونة

وتابع ميسي: "أفتقد الجمهور بشدة منذ جائحة كورونا، قربهم، تشجيعهم، الاحتفال معهم، ارحل عن النادي دون وداعهم".

وواصل ليو: "هذا ما حدث. لكنني أود شكرهم على كل تلك السنوات. حظينا بلحظات جيدة جدًا وأخرى سيئة لكن العلاقة كانت دائمًا نفسها. شعرت بحبهم وتشجيعهم. أتمنى العودة لأكون جزءًا من النادي لأمنحهم كل ما لدي؛ ليواصل الفريق أن يكون الأفضل في العالم. واثق من أنني نسيت أشياء كثيرة لكن هذا ما يمكنني قوله. شكرًا لكم جميعًا.

"اللحظة صعبة. سنوات كثيرة عشتها؛ سيئة وجيدة؛ الوضع معقدًا".

لابورتا قال كل شيء

واستشهد ميسي بما قاله رئيس برشلونة جوان لابورتا في مؤتمر صحافي بعد الإعلان عن رحيل ليو: "أعتقد أن لابورتا قال كل شيء. لكن بسبب لوائح الليجا لم يتم الأمر. لا شيء أكثر من ذلك. كنا متفقين على كل شيء لكن ذلك لم يكن ممكننًا".

وتابع ليو: "فعلت كل شيء ممكنًا هذا العام لأبقى، لكن الأمور لم تسر على ما يرام". مُضيفًا "خفضت راتبي بنسبة 50% ولا شيء آخر حدث، كل ما يُقال أكاذيب.

"في البداية كنت مشوشًا، الكثير في رأسي. لم أتفهم فكرة رحيلي عن برشلونة. تغيرت حياتي تمامًا. قضيت في الفريق الأول 16 سنة. عائلتي تعيش هنا، سيكون تغييرًا صعبًا لكن على البدء من جديد".

ميسي يكشف وجهته الجديدة

وتطرق ميسي للحديث عن مستقبله وقال عن ناديه المقبل: "نعم ربما باريس سان جيرمان سيكون وجهتي المقبلة. حتى الآن لم أتفق مع أي أحد. العديد من الأندية مهتمة ولم ننهي أي شيء بعد. نتحدث ونتفاوض".

وواصل هداف برشلونة التاريخي: "سأبدأ مرحلة جديدة. حزين لرحيلي عن النادي الذي أحب، لم أتوقع ذلك لأنني لم أكذب أبدًا. كنت مستقيمًا دائمًا وأقول الحقيقة. السنة الماضية رغبت في الرحيل، هذه السنة لا وهو ما يحزنني".

وتحدث ميسي عن الصورة التي جمعته بلاعبي باريس قبل أيام، وقال: "صورتي مع لاعبي باريس مجرد هراء. كنت في إيبيزا وتحدث معي دي ماريا لنقضي الليلة سويا وكان لاعبو باريس هناك، فيراتي وهو طلبوا مني القدوم لباريس وكانت مجرد مزحة".

برشلونة الأهم

رغم رحيله إلا أن ميسي يرى ناديه باقٍ وأهم حتى منه: "برشلونة لديه لاعبين كُثر. اللاعبون سيستمرون في القدوم، كما قال لابورتا النادي هو الأكثر أهمية من أي أحد، حتى أنا. سيعتاد الناس على ذلك، رحيله، في البداية سيكون غريبًا لكن هنا لاعبون جيدون وفريق عظيم".

رحيل غير متوقع: "بعد الانتخابات تناولت العشاء مع الرئيس وبعدها كنت مقتنعًا باستمراري مع الفريق. عقدي لم يكن المشكلة أبدًا. لكن ما حدث حدث. لم نجدد".

وواصل الهداف التاريخي للدوري الإسباني: "لا أعرف شيء، وكل ما أعرفه أن ديون النادي تسببت في عدم تجديد عقدي، ليس لدي ما أقوله لليجا أو لتيباس- رئيس رابطة الليجا- ليس لدي مشكلة معه".

وأكمل ليو: "الناس في برشلونة يعرفونني ويعرفون أنني أردت البقاء هنا. ما زلنا نتعامل مع ما حدث بكل طاقتنا، ما حدث أشبه بماء بارد صُب فوق رأسي".

حلم دوري الأبطال

تحدث ليو عن حلمه الذي لم يكتمل مع برشلونة: "بالطبع كان لدي حلم للفوز ببطولة دوري أبطال جديدة. كنا قريبين جدًا، ليفربول، تشيلسي مع بيب، كان جيل بإمكانة الحصول على لقب آخر".

واختتم ميسي حديثه قائلًا: "لست نادمًا على أي شيء. هنأت داني ألفيش على الميدالية الأولمبية مع البرازيل وكنت أتمنى الاستمرار لتخطيه في عدد البطولات".

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