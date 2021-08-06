لابورتا يكشف كواليس وأسباب رحيل ميسي عن برشلونة

جوان لابورتا رئيس برشلونة يكشف تفاصيل خروج ميسي من النادي.

عقد جوان لابورتا، رئيس برشلونة، مؤتمرًا صباح اليوم، الجمعة، للكشف عما حدث ليرحل ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة التاريخي.

وكان برشلونة قد أعلن أمس رسميًا رحيل ميسي بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها النادي ومنعته من قيده.

كيف بدأ لابورتا مؤتمره؟

وبدأ لابورتا مؤتمره قائلًا: "صباح الخير جميعًا. أنا هنا لأشرح الوضع مع ليونيل ميسي. أولًا أود القول إنني تلقيت إرثًا كارثيًا. الرواتب هائلة تمثل 110% من دخل النادي. لا يوجد سقف للرواتب. قواعد الليجا تتماشى مع قانون اللعب المالي النظيف ولم يكن لدينا مفر".

وتابع جوان "حينما وصلت إلى النادي كانت الأرقام تبدو أفضل لكنها كانت أكثر سوءًا مما توقعت. الخسائر كانت أكثر من الدين المتوقع ما يعني أن العقود الرياضية الحالية رواتبها أكبر. لا يوجد هامش للرواتب".

وواصل رئيس برشلونة "أردت توقيع آخر عقد لميسي مع برشلونة".

برشلونة فوق الجميع

وأردف جوان "قواعد اللعب المالي النظيف التي تعرفونها في الليجا، معيار السيولة ليس متبعًا. لهذا لم نتمكن من إتمام العقد الأول مع ميسي، وهو ما سأشرحه بالتفصيل. كي نتماشى مع اللعب المالي النظيف سنضطر لرهن النادي لنصف قرن مع حقوق النادي المرئية. ولن أفعل ذلك من أجل أي أحد. تاريخنا 122 سنة فوق أي لاعبين حتى أفضل لاعب في العالم. ممتنون إلى الأبد لكن برشلونة فوق الجميع".

مُضيفًا "أود الختام بالقول إن ميسي أراد البقاء ونحن كذلك. نود شكر كل من ساهم في المفاوضات من قِبل النادي أو ليو".

رحيل ميسي الأفضل لبرشلونة

وواصل رئيس برشلونة "أمور عديدة كانت معقدة. قوانين اللعب المالي النظيف في هذا التوقيت مع العروض الأخرى للاعب. اترك مشاعرك وقيم الأمور. نرى أنها كانت يجب أن تكون أكثر مرونة لكن ذلك ليس عذرًا. ليو يستحق كل شيء. أظهر ولائه لبرشلونة ورغبته في البقاء. أنا شخصيًا حزين لكن يجب فعل الأفضل للنادي".

وأكد جوان أنه محبط وحزين لعدم منح ميسي الوداع الذي يستحقه بسبب كورونا.

وشدد رئيس برشلونة على ثقته في أن فترة ما بعد ميسي ستكون ناجحة.

برشلونة ما قبل وما بعد ليو

"ليو ترك إرثًا ممتازًا. صنع التاريخ وهو الأكثر نجاحًا في تاريخ النادي. ترك بصمته. الآن نبدأ مرحلة جديدة، وسيكون دائمًا ما قبل وما بعد ليو مثل كوبالا ويوهان. ميسي ترك الكثير من البهجة والصور في تاريخ النادي. لنادي ممتن له إلى الأبد".

ميسي حزين

وعبر جوان عن حزن لاعبهم السابق "ميسي أراد البقاء. هو ليس سعيدًا. يواجه الواقع كما نواجهه. لا يمكنك تغيير الواقع، أعرف أنه وعائلته يعرفون ذلك وأتمنى لهم الأفضل أينما كانوا. برشلونة بيتهم وليو كبر هنا وقدم ما لم يقدمه أحد"

وأضاف عن والد ميسي ووكيله في الوقت نفسه "خورخي ميسي تصرف بشكل صحيح جدًا في المفاوضات. لم يطلبوا شيئًا يفوق المفاوضات. المفاوضات كانت كشد الحبل لكنها لم تكن لتفشل التجديد أبدًا. الطرفان اتفقا لكن لم نكن قادرين على تفعيل العقد".

رهن النادي الطريق لتجديد ميسي

وكشف لابورتا عن أزمة كانت تهدد ناديه لو جدد ميسي "أردنا أن نبدأ قبل عامين وليس اليوم. كل شيء كان في تقدم. أردنا كلنا الأفضل للنادي لكنه لم يحدث. الليجا كانت مقتنعة أن عقد مدته 5 سنوات ممكن. لكن بعد تحليل أبلغونا أن العقد لن يُسجل وهو ما قضى على كل شيء. اللعب المالي النظيف كان سيسمح لنا بقيده لو رهنا النادي".

ونوه لابورتا على أن ميسي ليس الأزمة "حتى دون ميسي لدينا مشكلة. التجديد لميسي كان سيزيد الأمور صعوبة. المفاوضون وجدوا حلًا بعد اجتماعات يومية مع الليجا. وصلنا لفترة كنا نعتقد أن التجديد تم، لكن فعليًا لم يكن كذلك. قرارنا كان نابع منا، لن نضع النادي في مخاطرة على الإطلاق".

لماذا سينجح قيد الصفقات الجديد؟

وسيتمكن برشلونة من قيد لاعبيه الجدد "لماذا ستنجح الصفقات الجديدة؟ لأن اللاعبين قبلوا برواتب تتماشى شروطها معنا. عقد لاعب من هؤلاء لا يقارن بتجديد عقد ميسي مع اللعب المالي النظيف".

مُضيفًا "وفقًا لحساباتنا كل الصفقات الجديدة ستُقيد. ليو استحق راتبًا ليس كبقية اللاعبين الأربعة. أود شكر الجميع".

لابورتا ليس نادمًا

ونفى لابورتا شعوره بالذنب "لا أشعر بالذنب إطلاقًا. كما قولت سابقًا، في البداية فعلنا المستحيل لتجديد عقد ميسي دون مشاكل اقتصادية على النادي. والدليل أننا توصلنا لاتفاق مع ميسي والذي كان محتملًا لولا الراتب الكبير. الذنب كان الإرث الكارثي. لم يكن لدينا ستة أشهر بل أقل. اللاعب فعل كل شيء ليكون الأمر سهلًا. التمديد كان متطورًا لكن وصل لنقطة كان علي إتخاذ قرارًا"

القرار الأصعب

ووصف لابورتا التجديد لميسي بالجنون "الأموال القادمة مع هامش رواتب 15% نملكه ما كانت لتفي بالغرض. حتى لو فقدنا عقولنا وواصلنا لم يكن ستحل الأمور. هناك عقود اضطررنا لعدم كسرها. بإحباط شديد اتخذنا القرار. الدوري مقبل وكان علينا اتخاذ القرار، في البداية أردنا وضع موعدًا محددًا لم نقدر على حل الأزمة قبل يوليو".

"قبل يومين عرفت أن الخطوات ليست كافية. أمس عقدت جلسة أخيرة مع والد ميسي، خورخي، كانت مفاوضات مكثفة الشهور الماضية. علينا تهنئة الطرفين لتوصلنا لاتفاق لكنه لم يتم لظروف خارجية. الصعوبة بلغت مداها. نعرف اللعب المالي النظيف. إرث الاجتماعات السابقة كان كارثيًا".

ليو في باريس؟ برشلونة ليس مهتمًا

وشدد جوان على عدم اهتمام ناديه بالأخبار التي تربط ميسي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان؛ موكدًا أنه قرار اللاعب الآن.

"عليكم سؤال ميسي وممثليه؛ هو أفضل لاعب في العالم ومنطقي اهتمام من العديد الأندية به".

"تحدثنا أول أمس. تبادلنا الرسائل أنا وليو؛ كان في إيبيزا وكان أمس الموعد النهائي للتوقيع. أعرف أن الوضع محبطًا لكننا عملنا بجد للوصول لما نريد لكن ذلك لم يحدث".

الليجا مع برشلونة وأندية لم تقف في صفهم

"لن أقول نسبة الرواتب المطلوبة دون ميسي. شيء واحد هو أن الرواتب نسبتها 110% من الدخل. الليجا طالبتنا بتقليص الرواتب. أرادوا ميسي في الدوري بالطبع لكن أعرف أن هناك أندية طالبت بتطبيق القوانين ولم يقبلوا بأي استثناء لنا. ميسي رحل عن الدوري للأسف؛ اضطررنا لذلك كي لا نرهن النادي نصف قرن مع حقوقه المرئية. الوضع معقد".

كيف علم قادة برشلونة برحيل ميسي؟

وأخبر جوان لاعبي برشلونة بنفسه برحيل ميسي "تواصلت مع قادة الفريق تليفونيًا. الأمر تاريخي وكان علي إخبارهم، كلنا توقعنا وصول ليو وبدء التدرب مع الفريق. طالبت القادة بمزيد من الجهد وإظهار روح الفريق".

وشدد لابورتا على جاهزية فريقه للمستحقات المقبلة وأنه سيعمل على الفوز بكل البطولات التي يشاركون بها.

وواصل جوان "تحدثت مع رونالد كومان، مدرب برشلونة، اليوم وغدًا، هو رجلنا ونثق به. ليس سهلًا اللعب دون لاعب يضمن لك 30 هدفًا كل موسم. لكننا ما زالنا برشلونة".

خسائر متوقعة

وتوقع لابورتا خسائر قياسية "هذا الموسم سننهيه بخسائر ضعف ما توقعنا. سنعطيكم التفاصيل، لكن الدخل مهم جدًا نأمل أن يكون لدينا فرصًا عدة من خلال القميص والرعاة والاستثمارات. الرواتب ستكون 65% على حد أقصى من الدخل. أمامنا الكثير من العمل، المشكلة ليست في الرواتب فقط".

وواصل لابورتا "توقعنا خسائر بقيمة 200 مليون يورو لكنها ستصل إلى 287 مليون يورو، سنعمل بجد أكثر مع عقود الرعاية لنظهر لهم ما يعنيه برشلونة والمواهب التي لديه".

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