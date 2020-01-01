"ميسي سيصبح لاعبًا لباريس سان جيرمان الموسم القادم"

نيمار يريد اللعب بجوار زميله السابق

تزداد حدة التكهنات حول مصير المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإمكانية رحيله عن برشلونة وانتقاله إلى باريس سان جيرمان الصيف القادم.

عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في يونيو 2021، ويحق له التفاوض بشكل مبدئي مع أي فريق آخر في شهر يناير المقبل، تمهيدًا للرحيل في صفقة انتقال حر.

المهاجم البرازيلي نيمار، خرج بعد الفوز على مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا، ليؤكد رغبته في اللعب بجوار ميسي مرة أخرى.

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الصحفي الفرنسي دانييل ريولو، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، خلال حديثه لشبكة مونت كارلو، حيث أكد أن ميسي سيصبح لاعبًا لباريس.

وقال ريولو:"ميسي سيصبح لاعبًا لباريس الموسم القادم، أنا جاد في حديثي، هذا الأمر سيحدث".

وعلى جانب آخر أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نيمار يريد قدوم ميسي لباريس، من أجل تجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي في 2022.

🗣💬 "Messi sera au PSG l'année prochaine. Je suis très sérieux. Messi sera au PSG l'année prochaine"



🔵🔴 Daniel Riolo l'affirme, Messi va rejoindre Neymar à Paris la saison prochaine#RMCEuropa pic.twitter.com/FF3NZ4ZfEV — RMC Sport (@RMCsport) December 3, 2020

وأوضحت أن النادي الفرنسي هو الأكثر استعدادًا لتلبية المطالب المالية المناسبة لميسي في حالة رحيله عن برشلونة.

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نيمار يعلنها: أريد اللعب مع ميسي العام القادم

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار يتحدث مع ميسي بشكل يومي، نظرًا لعلاقة الصداقة القوية التي تجمعهما، حيث يعلم البرازيلي الحالة النفسية التي يمر بها النجم الأرجنتيني.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، منافسة شرسة بين باريس سان جيرمان، ونظيره الإنجليزي مانشستر سيتي، الذي سيحاول استغلال علاقة ميسي بالمدرب بيب جوارديولا من أجل خطف الصفقة.