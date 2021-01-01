مفاجأة .. باريس يفاوض ميسي كل عام منذ عقد!

ما مصير ليونيل ميسي؟

كشف خافيير باستوري، لاعب روما الحالي وباريس سان جيرمان السابق، أن النادي الفرنسي كان مهتماً بضم مواطنه ليونيل ميسي منذ مدة طويلة.

ومنذ أعلن ميسي رغبته في الرحيل عن البلوجرانا الصيف الماضي وتم ربطه بعدة أندية منها بي إس جي، الأمر الذي لم ينفيه مسؤولي النادي.

ماذا قال باستوري عن مفاوضات باريس سان جيرمان مع ميسي؟

قال الأرجنتيني مع "آس": "منذ وصولي لباريس وهم كل عام يريدون ضم ميسي ولكن علموا دائماً صعوبة ضمه".

وأضاف: "سألوني حتى إذا كان بإمكاني إقناعه كما حدث مع دي ماريا، قلت لهم إن الحياة في باريس جميلة وفي النهاية نجحت مع دي ماريا".

ما هو تاريخ خافيير باستوري مع باريس سان جيرمان؟

صانع الألعاب كان من أوائل اللاعبين الذين انضموا لبي إس جي مع وصول القيادة القطرية، إذ انضم من باليرمو في 2011.

ولعب باستوري مع بي إس جي من 2011 وحتى 2018، ثم عاد لإيطاليا من جديد وانضم لصفوف روما في 2018.

هل بي إس جي قريب من ضم ميسي؟

ليوناردو، المدير الرياضي، للنادي العاصمي الفرنسي كشف عن اهتمام بي إس جي بضم ليونيل ميسي وأكد أن في حال توافر الفرصة سيتحرك لضمه.

مدرب الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو هو الآخر رحب بالفرضية وأشار إلى أن مواطنه سيكون مرحباً به في صفوف الفريق إذا تمت الصفقة.

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