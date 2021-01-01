اللقاء الأول.. لابورتا يجتمع مع والد ميسي والأمور تبدو مبشرة!

هل يجدد البرغوث..

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن جوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد اجتمع مع خورخي ميسي والد الأسطورة من أجل النقاش حول تجديد عقد البرغوث.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بنهاية هذا الموسم، وسط ترقب من كبار العالم لقرار اللاعب الأخير بالبقاء أو الرحيل عن كامب نو.

ووفقًا لما أوردته "TV3"، فإن خورخي ميسي قد اجتمع للمرة الأولى بشكل رسمي مع لابورتا وتناقشا حول مستقبل الدولي الأرجنتيني بالفعل.

وبحسب التقارير، فإن الثنائي أراد أن يعرض وجهة نظر كليهما والمواقف المختلفة لهما حول التجديد من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة بنهاية المطاف.

لكن لم يتم الكشف حتى الآن عما إذا سارت الأمور بصورة إيجابية أم لا، وإن كانت التقارير قد أشارت إلى أن الطرفين لديهما الرغبة في الوصول إلى اتفاق.

يُعتقد وفقًا للتقرير أن أولويات ميسي حاليًا ليست مادية بقدر أنها رياضية، فالأرجنتيني يريد ضمان مشروع قوي في كامب نو وعلى إثره قد يوافق على التجديد.

هُنا وجبت الإشارة إلى ما قالته بعض التقارير الصحفية الإسبانية عن نية ميسي تخفيض راتبه بنسبة 50%، وبالتبعية منح برشلونة فرصة التعاقد مع لاعبين جدد في الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن ميسي يحظى باهتمام ضخم من قبل باريس سان جيرمان على وجه التحديد، مع وجود شائعات في الأيام الأخيرة عن إنتر ميامي الأمريكي.