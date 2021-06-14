ميسي: الأرجنتين لا تعتمد علي وأخشى عدوى كورونا

ميسي يبحث عن بطولته الدولية الأولى مع كبار الأرجنتين

تحدث قائد الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا عن طموحات راقصي التانجو والسعي لكسر النحس مع البطولات الدولية.

ميسي يقود بلاده مرة جديدة في كوبا أمريكا التي كانت يفترض أن تستضيفها الأرجنتين مع كولومبيا، ثم تم نقلها إلى البرازيل بسبب الظروف الصحية.

ماذا قال ميسي عن المنتخب الأرجنتيني؟

وقال البولجا مع "أولي": "لم يحدث في أي وقت أن اعتمد علي المنتخب، نحاول أن نكون مجموعة قوية، نقول دائماً إن إذا لم تكن المجموعة قوية الفوز سيكون صعباً".

وأضاف: "أصبحنا أقوى كمجموعة ونعمل معاً منذ مدة، لعبنا كوبا أمريكا من قبل ونملك الخبرة، نحن في الطريق الصحيح".

وأردف: "في كل مرة أحمل هذا القميص الأمر يكون خاصاً، حتى في الوديات، لم أتخيل أن ألعب كل تلك المباريات، أعيش اليوم بيومه".

كيف أبدى ميسي خوفه من مخاطر فيروس كورونا؟

وأعرب القائد عن مخاوفه من الفيروس الوبائي: "جميعنا نواجه خطر كوفيد، نشعر بالقلق، يجب أن تعتني بنفسك وتفعل كما يقال لك".

وأتبع: "سنقابل فرقاً أخرى وهناك خطر العدوى، سنفعل اللازم أن لا يحدث الأمر ولكن في بعض الأحيان الأمر ليس بيدنا".

من اللاعب الذي أشاد به ميسي في الحوار؟

وخص لاعب برشلونة زميله وقائد أودينيزي رودريجو دي بول بالمديح: "رودريجو لاعب مهم بسبب ما يقدمه في الملعب ويولده من طاقة".

وأكمل: "تعرفنا على بعضنا البعض رويداً رويداً وأشعر بالراحة باللعب بجواره".

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