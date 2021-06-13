وأخيراً .. الكشف عن موعد إعلان برشلونة عن تجديد عقد ميسي!

سيجدد أم لا..

في ظل ضوضاء انطلاق بطولة كوبا أمريكا، برشلونة مازال واثقًا بشأن تجديد عقد ميسي الذي مقرر أن ينتهي مع نهاية هذا الشهر الجاري.

كشفت تقارير صحفية أن على الرغم من أن برشلونة أراد أن يحصل على موافقة ميسى وتعزيز مشروعه إلا أنه احترم رغبة اللاعب في التركيز على بطولة كوبا أمريكا.

ماذا جاء في تلك التقارير الصحفية؟

نشرت صحفية "Mundo Deportivo" أن على الرغم من عدم وجود أي أخبار جديدة في الأيام الأخيرة، إلا أن نادي برشلونة على ثقة أن العرض الأخير الذي قدمه النادي قبل أسابيع إلى ميسي من خلال والده ووكيله، سيلقى استحسان اللاعب وسينتهي الأمر بالموافقة عليه عقب انتهاء بطولة كوبا أمريكا".





وأشارت الصحيفة أن جميع "المدخلات'' التي تلقوها تتماشى مع الخطة التي وضعوها وأن ميسي سيختتم مرحلته في أوروبا مرتديًا قميص برشلونة حتى يونيو 2023، ثم ينتقل إلى الولايات المتحدة ليصبح سفيرًا لبرشلونة بينما ينهي مسيرته الرياضية في MLS (الدوري الأمريكي لكرة القدم)، على الأرجح فريق ديفيد بيكهام في إنتر ميامي.

ما هي تفاصيل العقد الأخير الذي قدم إلى وكيل أعمال ميسي؟

الصيغة المقدمة إلى خورخي، والد ميسي ووكيله: سيقضي الأرجنتيني سنتين أخريين في الفريق الأول لبرشلونة بحوالي 250 مليون إجمالي مستحق الدفع في عشرة مواسم".

ومن أجل جعل العملية قابلة للتطبيق، حرص النادي على إضافة بند آخر وهو: أن بعد ثلاث سنوات من رحيله إلى MLS بصفته سفير عالمي لنادي برشلونة، سيقدم له نادي برشلونة منصبًا في قسم من النادي يشعر فيه ليو بالراحة، سواء كانت رياضية أو مؤسسية أي بعد تلك السنوات الخمس الأولى (سنتان في برشلونة وثلاثة في دوري أمريكا الشمالية).

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