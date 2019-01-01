ريال مدريد يُعير كوبو إلى ريال مايوركا

للحصول على فرصة اللعب كأساسي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يستعد تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد الشاب، للرحيل عن صفوف الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

كوبو انضم لريال هذا الصيف من نادي إف سي طوكيو الياباني، وأظهر العديد من اللمحات الطيبة بالفترة التحضيرية للموسم الجديد.

ومع ذلك أكدت تقارير صحفية، أن زين الدين زيدان مدرب ريال، قرر إرسال اللاعب للإعارة لاكتساب المزيد من الخبرة.

ومن المتوقع انتقال صاحب الـ18 عاماً إلى نادي ريال مايوركا لمدة موسم واحد، على أن يعود لنادي العاصمة مرة أخرى للحصول على فرصته.

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ونجح مايوركا الصاعد حديثاً لليجا في التعاقد مع كوبو، بعد منافسة شرسة مع نظيره ريال بلد الوليد.

يذكر أن صانع الألعاب الياباني يعتبر من ألمع المواهب في الفترة الأخيرة، حيث لعب مع منتخب بلاده 4 مباريات حتى الآن.