فيفا 22 قاب قوسين أو أدنى من النزول، ويتطلع عشاق Ultimate بالفعل إلى تطبيق الويب والتطبيق المصاحب قبل الإصدار، وهنا لك جول كل شيء عن فيفا 22 ويب آب

حددت شركة إلكترونك آرتس موعد نزول فيفا 22 عند 1 أكتوبر 2021، ويشعر لاعبو Ultimate Team بالحماسة بالفعل قبل أيام قليلة من نزول التطبيق الذي يسبق إصدار اللعبة.

😍 It's the perfect time to watch the #FIFA22 trailer (again 💪) 🎥



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ولكن، ما هو موعد نزول فيفا 22 ويب آب والتطبيقات المصاحبة لـFUT؟ وإذا كنت جديد في متابعة اللعبة الأفضل في عالم كرة القدم، ما هو تطبيق الويب الخاص بلعبة FIFA 22 وتطبيق Companion؟

يوفر جول جميع المعلومات عن مساعد عشاق Ultimate Team في فيفا 22.

ما هو فيفا 22 ويب آب؟

مع تطبيق الويب أو التطبيق المصاحب، يكون لديك دائمًا فريق FIFA Ultimate معك أينما ذهبت.

هل تريد شراء لاعب جديد لفريقك في أي وقت؟ لا مشكلة! من الممكن أيضًا إكمال تحدي بناء الفريق (SBC) دون الحاجة إلى الجلوس أمام الجهاز المشغل.

في النهاية، يمكن تنفيذ كل ما يتم عمله على وحدة التحكم في فيفا ويب آب والتطبيق المصاحب لـ FUT.

طريقة اللعب فقط غير متواجدة، ولا يمكنك لعب فيفا بأي من التطبيقات المصاحبة.

ونظرًا لأن تطبيق الويب يظهر قبل وقت طويل من النزول الرسمي، فمن خلال القرارات الصحيحة والقليل من الحظ، يمكنك الحصول على ميزة كبيرة وزيادة رصيد حسابك.

ما هي مميزات فيفا 22 ويب آب؟

الميزة الأساسية لفيفا 22 ويب آب هي إمكانية التحكم دون الجلوس أمام وحدة التحكم، سواءً كانت بلايستيشن 5 أو إكس بوكس، ويقوم التطبيق بالوظائف الآتية..

إدارة فريقك من خلال الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

شراء وبيع اللاعبين

إجراء التعديلات اللازمة على الفريق، الملعب وغيره.

الانتهاء من تحديات بناء الفريق.

الإعلان عن أحدث محتوى.

الحصول على مكافآت دوري الـ48 ساعة.

فتح الحزم.

ما هو موعد نزول فيفا 22 ويب آب؟

سيصدر تطبيق فيفا 22 ويب آب Ultimate Team mode في 22 سبتمبر 2021.

في هذا اليوم، يمكن أيضًا أن تبدأ مرحلة اختبار الوصول المبكر التي تبلغ مدتها عشر ساعات، والتي يمكنك من خلالها لعب اللعبة قبل أي شخص آخر.

في السنوات السابقة، تم تنشيط تطبيق FUT على الويب حوالي الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، 7 مساءً بتوقيت مصر،لكن لم يتم تأكيد ذلك فيما يخص فيفا 22.

FUT Web App Early Access is scheduled to September 22, 2021. #FIFA22 https://t.co/mV9MGt7tyG — FIFAUTeam (@FIFAUTeam) July 13, 2021

كما يوحي الاسم، يمكن الوصول إلى تطبيق الويب بسهولة شديدة عبر متصفح الإنترنت الخاص بك؛ التنزيل ليس ضروريًا، ما عليك سوى تسجيل الدخول باستخدام حساب EA وإيقاف تشغيله!

بالنسبة تطبيق FUT Companion App على FIFA 22، فإن تاريخ الإصدار هو 23 سبتمبر 2021.

من حيث المحتوى ، لا يختلف تطبيق Companion App عن تطبيق الويب؛ تتوفر نفس الميزات في كلا التطبيقين.

يمكن تنزيل التطبيق المصاحب على هاتفك الذكي، حتى تتمكن من اتخاذ جميع القرارات اللازمة لفريقك أثناء التنقل.

كان هناك إشارة رسمية إلى موعد ظهور التطبيق المصاحب للعبة فيفا 22 قبل أسبوع من ظهوره، وسيكون متاحًا للتنزيل في 23 سبتمبر.

ما هي طريقة استخدام فيفا 22 ويب آب؟

بالنسبة للاعبين الذين يرغبون في إنشاء فريق جديد في وضع Ultimate Team لأول مرة في فيفا 22، هناك مشكلة، سوق الانتقالات متاح فقط "للاعبين القدامى" في FUT.

فقط إنشاء نادي على وحدة التحكم في اللعبة نفسها يمكن أن يؤدي إلى تنشيط الميزة الأكثر أهمية. لا يزال عدد المباريات التي يجب لعبها حتى تتمكن من استخدام النطاق الكامل لتطبيق الويب أو التطبيق المصاحب لغزًا، لكن مع بعض الحظ، يمكنك الحصول على فيفا 22 ويب آب بعد بضع مباريات فقط.

يتمتع المبتدئون في FUT بالاحتمال التالي (بقليل من الحظ) للوصول إلى فيفا 22 ويب آب:

قم بتنزيل الإصدار التجريبي لمدة 10 ساعات من FIFA 22 عبر اشتراك EA Play اعتبارًا من 22 سبتمبر، والعب ما يكفي من المباريات، وافتح الوصول إلى سوق الانتقالات.

اشترِ الإصدار Ultimate من فيفا، واحصل على وصول مسبق لمدة أربعة أيام واستخدم تطبيق الويب أو التطبيق المصاحب قبل الإصدار الرسمي.

قم بشراء الإصدار القياسي اعتبارًا من الأول من أكتوبر وقم بتنشيط الوصول إلى التطبيق.

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