بيس 2021: موعد الإصدار، السعر، الأجهزة، المميزات، الطلب المبكر وأكثر

إذا كنت تفكر في شراء أحدث لعبة كرة قدم من برو إيفوليوشن سوكر PES أو لديك فضول حوله، فإن جول لديه كل التفاصيل التي تحتاج إلى معرفتها

من المقرر أن تطلق شركة كونامي النسخة العشرين من سلسلة Pro Evolution Soccer التي تحظى بشعبية كبيرة في عام 2020، حيث يتوق اللاعبون لمعرفة ماذا ستقدم لهم PES 2021.

كل عام، تواجه بيس منافسه اللدود فيفا في صراع تفوق لعبة فيديو كرة القدم، وبعد أن استعاد جزء من لقب EA Sports الأكثر مبيعًا، سيكون الأمل هو تحسين وضعهم في عام 2020.

يلقي جول نظرة على موعد إصدار بيس 2021، وسعرها، والتراخيص التي سيحصل عليها والمزيد.

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موعد إصدار فيفا 21، السعر، الأجهزة، المميزات، الطلب المبكر وأكثر

المحتوى

ما هو موعد نزول بيس 2021؟

من المتوقع أن يتم إصدار PES 2021 في أوائل سبتمبر 2020 تماشيًا مع تواريخ الإطلاق السابقة على الرغم من أن التاريخ الدقيق لم يتم تأكيده بعد.

على سبيل المثال، وصلت النسخة السابقة من لعبة PES 2020، إلى الرفوف في 10 سبتمبر 2019، بينما كانت PES 2019 متاحةً للشراء في المتاجر في 28 أغسطس 2018.

سيكون تاريخ الإصدار في أوائل سبتمبر متسقًا مع السياسة الواضحة للإطلاق قبل أسبوعين تقريبًا من سلسلة فيفا، مع توقع إصدار فيفا 21 في نهاية سبتمبر.

من الناحية النظرية، يجب أن يكون العرض التجريبي متاحًا للعب من شهر يوليو إذا تم اتباع جداول الإطلاق السابقة.

بالطبع، يمكن أن يتأثر تطوير اللعبة بجائحة كورونا، التي عطلت جميع المجالات في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في تأجيلات طويلة في الكثير من القطاعات.

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ما هو سعر بيس 2021؟

نتوقع أن تكلفة النسخة القياسية من بيس 2021 حوالي 50 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة و 60 دولارًا في الولايات المتحدة، وفي السعودية قد يصل سعرها إلى 114 ريالاً، وفي مصر قد تقترب من الألف جنيه.

في عام 2019، كان سعر البيع الأساسي لـ PES 2020 هو 47.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة و 59.99 دولارًا في الولايات المتحدة، مما جعل اللعبة أرخص قليلاً للشراء من نظيرتها فيفا 20.

وبلغ سعر بيس 2020 في السعودية 114 ريالاً، وفي مصر اختلف سعرها بطريقة الشراء، لكنها بلغت تقريبًا 936 جنيهًا.

كانت نسخة "الأساطير'' من لعبة بيس 2020، التي ظهرعلى غلافها رونالدينيو، أغلى قليلاً مقابل 59.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة و 79.99 دولارًا في الولايات المتحدة.

من المحتمل أن يكون سعر اللعبة أكثر تكلفة إلى حد ما عندما يتم إصدارها في النهاية على PS5 و Xbox Series X.

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ما هي الأندية والدوريات المتواجدة في بيس 2021؟

قامت شركة كونامي مؤخرًا بزيادة عدد اتفاقيات الترخيص حصلت الشركة على العديد من عوامل الجذب في المواسم القليلة الماضية، بما في ذلك يوفنتوس وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

بالتأكيد البلوجرانا سيبقى في اللعبة كشريك رسمي، بعد أن وقع عقدًا جديدًا لمدة أربع سنوات مع الشركة في عام 2019.

وبالمثل، يمكننا أن نكون على يقين من أن البيانكونيري سيكون مفتاحًا رئيسيًا لـ PES 2021 لأن عملاق الدوري الإيطالي وافق على شراكة حصرية طويلة الأجل مع Konami في عام 2019.

الحصرية تعني أن يوفنتوس معروف باسم "بيمونتي كالتشيو" في فيفا 20 وسيظل هذا هو الحال في فيفا 21.

آرسنال هو الآخر سيظهر كفريق مرخص رسميًا بعد الموافقة على تمديد اتفاقهم مع كونامي لمدة ثلاث سنوات أخرى في عام 2019.

يمكنك رؤية قائمة بالفرق المرخصة رسميًا التي كانت موجودة في بيس 2020. لكن لاحظ أنه قد يكون هناك بعض الاختلاف في بيس 2021.

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ما هي الأجهزة التي تعمل عليها بيس 2021؟

سيتم إصدار PES 2021 على PS4 و Xbox One والكمبيوتر الشخصي.

من المتوقع أيضًا أن يتم إصدار بيس 2021 على جهاز PS5 و Xbox Series X الجديد، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان سيكون عنوان الإطلاق على أجهزة الجيل التالي.

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ما هو موعد الطلب المبكر لبيس 2021؟

من المتوقع أن يتمكن الجماهير من طلب PES 2021 مسبقًا في يونيو أو يوليو قبل عدة أشهر من توقع إصدار العنوان.

جاذبية الخصم عادة حوالي 5 جنيهات إسترلينية أو 5 دولارات أمريكية يتم تعليقها لإقناع أولئك الذين يرغبون في اللعبة بتخفيض أموالهم.

في بعض الحالات، يتم أيضًا مكافأة أولئك الذين يطلبون مسبقًا مقابل القيام بذلك باستخدام الامتيازات الحصرية، مثل الوصول المبكر وما إلى ذلك.

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ما هي المميزات الجديد في بيس 2021؟

لا نعرف حتى الآن ما هي الميزات الجديدة التي ستتضمنها PES 2021، لكن المعجبين جعلوا آراءهم مسموعة حول ما يرغبون في رؤيته.

لقد ألقينا نظرة على الإضافات الجديدة في اللعبة بالإضافة إلى بعض مجالات التحسين الممكنة.

يورو 2020 (2021)

توقع أن ترى تحديثًا لبطولة يورو 2020 حسب الطلب في بيس 2021.

كانت Konami تعمل على إصدار مثل هذا التحديث في أبريل 2020 لـ PES 2020، لكن قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل البطولة يعني أن الإطلاق على بيس 2020 تأخر.

مع عدم إقامة البطولة الآن حتى يونيو 2021، فمن المنطقي أن تدرجها كونامي في لعبتهم الجديدة، على الرغم من أنها قد لا تكون متاحة على الفور.

من المقرر أن تصل اللعبة الجديدة إلى الرفوف في سبتمبر، ومن المرجح أن يتم لعب تصفيات يورو 2020 في نوفمبر، لذلك يمكن أن تكون البطولة الأوروبية متاحه قبل ذلك.

تحديثات Master League

الدوري الرئيسي هو PES يعادل الوضع الوظيفي في FIFA، وفي حين أن التجربة العامة للوضع مرضية بشكل عام للكثيرين، هناك تعديلات صغيرة يمكن إجراؤها.

تم تسليط الضوء على التغييرات الصغيرة بالنسبة للمستخدم بالإضافة إلى مشكلات مثل إدارة الانتقالات والمباريات الودية وتحسين تقييم اللاعب من خلال اللاعبين عبر الإنترنت.

تحسين الرسومات وطريقة اللعب

مع احتمالية وجود بيس 2021 على PS5 و Xbox Series X ، يمكن لعشاق PES أن يتوقعوا حقًا رؤية تحسن في رسومات اللعبة والألعاب على محرك لعبة عالي المواصفات.

هناك طلب شائع بين اللاعبين هو توسيع الطقس الديناميكي وخبرة المباراة.

لذلك، على سبيل المثال، يمكن أن يتغير إيقاع اللعبة إذا ضربت فجأة عاصفة أو أطلقت بدأت سيول، بينما يتعرض بعض اللاعبين لمزيد من التدقيق من قبل المؤيدين لأسباب مختلفة.

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من هو نجم غلاف بيس 2021؟

كان ليونيل ميسي على غلاف الإصدار القياسي من بيس 2020، وهناك احتمال قوي بأن يظل قائد برشلونة واجهة اللعبة في جميع أنحاء العالم.

في الواقع، زين برشلونة أيضًا الغلاف الرئيسي لنسخة الأساطير من النسخة السابقة من اللعبة، حيث ظهر رونالدينيو بألوان النادي الكاتالوني.

ومع ذلك، سيكون هناك بلا شك بعض الضغط من يوفنتوس لوضع نجمهم الأول، كريستيانو رونالدو، على الغلاف، خاصة بالنظر إلى الطبيعة الحصرية لاتفاقهم.

من الممكن أيضًا أن تقوم كونامي بتقسيم تكريم صورة الغلاف بين مجموعة مختارة من نجوم شركائهم الرسميين.

بالنسبة لـ PES 2020، انضم ميسي في بعض الإصدارات مع سكوت ماكتوميناي (مانشستريونايتد)، ميراليم بيانيتش (يوفنتوس) وسيرج جنابري (بايرن ميونخ).

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