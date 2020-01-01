جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 18 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 18 يناير 2020 في الدوري الإنجليزي وكأس الملك وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

مع بداية كل أسبوع يتطلع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم إلى مواجهاتٍ قوية، وهذا ما سيكون حاضرًا في مباريات اليوم السبت 18 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 23 جمادى الأولى 1441 هجريًا.

نبدأ بالدوري الإسباني الذي ستكون عنده ضربة البداية، وستكون المباراة الأولى بين ليفانتي وألافيس، ثم سنكون على موعد مع مباراة منتظرة بين ريال مدريد بطل كأس السوبر الإسباني الذي أقيم بالسعودية وإشبيلية، وفي الختام سيواجه أتلتيكو مدريد وصيف السوبر إيبار.

الدوري الإنجليزي سيكون حاضرًا بقوة في مباريات اليوم، والبداية ستكون بمواجهة بين واتفورد الذي انتصر أخيرًا وخرج من مناطق الهبوط، وتوتنهام الذي لم يجد الطريق الصحيح حتى الآن منذ وصول جوزيه مورينيو، ثم ستنطلق عدة مباريات في ذات التوقيت كما هو معتاد في البريميرليج، لعل أهمها آرسنال ضد شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، أما الختام فسيكون بمباراة صعبة لتشيلسي ضد نيوكاسل.

يشهد الدوري الإيطالي تغير في هذا الموسم، وأصبحت أغلب مبارياته قوية ومنتظرة ليس فقط لعشاق الكالتشيو بل لمحبي الساحرة المستديرة في كل مكان، وسنكون اليوم أمام 3 مباريات لن تخلو من السخونة، الأولى بين لاتسيو الطامح في استعادة لقب السيري آ بعد غياب سنواتٍ طويلة وسامبدوريا، ثم سيواجه ساسوولو تورينو، وذلك قبل أن يستضيف نابولي المتراجع بشدة هذا الموسم فيورنتينا.

إذا كنت من محبي الدوري الألماني فالمتعة ستكون حاضرة اليوم خاصةً مع ظاهرة صراع الصدارة التي غابت في السنوات السابقة، وسيواجه اليوم بوروسيا دورتموند أوجسبورج، وذلك قبل أن يستضيف لايبزيج يونيون برلين.

الوطن العربي سيطل برأسه اليوم بمبارياتٍ قوية، والبداية في الدوري المصري الذي يبدأ أسبوعه 14، وستكون البداية بمباراة بين إنبي ونادي مصر ثم سيواجه الإنتاج الحربي حرس الحدود، وفي الختام سيستضيف سموحة الإسماعيلي.

تتواصل اليوم مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ، وسيواجه أبها الفتح قبل قمة المساء بين الوحدة والأهلي.

تبدأ اليوم مباريات ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا ، وستكون الافتتاحية بين السعودية وتايلاند، ثم سيكون المنتخب السوري على موعد مع منافس قوي هو أستراليا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم السبت 18 يناير 2020، الموافق 23 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 18 يناير "18-1-2020":

كأس خادم الحرمين الشريفين - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الفتح 15:55 بتوقيت السعودية، 14:55 بتوقيت مصر الرياضية السعودية الوحدة - الأهلي 18:40 بتوقيت السعودية، 17:40 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

كأس آسيا تحت 23 - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة السعودية - تايلاند 13:15 بتوقيت السعودية، 14:15 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD 6 أستراليا - سوريا 16:15 بتوقيت السعودية، 15:15 بتوقيت سوريا beIN SPORTS HD 5

الدوري الإيطالي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - سامبدوريا 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 ساسوولو - تورينو 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 نابولي - فيورنتينا 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري المصري - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - نادي مصر 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية ON SPORT الإنتاج الحربي - حرس الحدود 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT سموحة - الإسماعيلي 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT

الدوري الإنجليزي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة واتفورد - توتنهام 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 آرسنال - شيفيلد يونايتد 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 برايتون - أستون فيلا 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 8 مانشستر سيتي - كريستال بالاس 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 وست هام - إيفرتون 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 9 نيوكاسل - تشيلسي 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفانتي - ألافيس 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال مدريد - إشبيلية 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 أوساسونا - بلد الوليد 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 إيبار - أتلتيكو مدريد 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3