مواعيد مباريات الجولة 18 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي 2019-20

تنطلق مبارات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي 2019-20 يوم الأحد القادم 5 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 10 جمادى الأول 1441 هجرياً، حيث يبدأها لاتسيو عندما يحل ضيفاً على بريشيا في الواحدة والنصف ظهراً على ملعب ملعب ماريو ريجامونتي، قبل أن نتابع مباراة غاية في القوة بين روما وتورينو في العاشرة إلا الربع مساءً.

وفي ثاني أيام الجولة يحل كالياري ضيفاً على يوفنتوس الذي أصبح له منافس شرس هذا الموسم على عكس المواسم السابقة، ومن المتوقع أن يدخل البيانكونيري المباراة بكل قوته على أمل تعثر الإنتر الذي سيخوض مباراة قمة الجولة ضد نابولي في مساء نفس اليوم.

وفي حين يلتقي بارما بأتلانتا العائد من فوز ثمين في الجولة السابقة أمام ميلان بخمسة أهداف نظيفة، يحل سامبدوريا ضيفاً على الروسونيري الذي تلقى هزيمة لا ترقى لتاريخه الكبير، بل وأحبطت جماهيره التي كادت تتفائل خيراً منذ تولي ستيفانو بيولي الإدارة الفنية للفريق.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم مباريات الجولة 18 من الدوري الإيطالي ، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين وجدول ترتيب البطولة.

باريس يوجه أنظاره نحو الدوري الإيطالي في يناير

موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة 18:

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة بريشيا - لاتسيو ماريو ريجامونتي الأحد 5 ديسمبر 2019،

10 جمادى الأول 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 سبال - هيلاس فيرونا باولو مازا الأحد 5 ديسمبر 2019،

10 جمادى الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 جنوى - ساسوولو لويجي فيراريس الأحد 5 ديسمبر 2019،

10 جمادى الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 روما - تورينو أولمبيكو روما الأحد 5 ديسمبر 2019،

10 جمادى الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 بولونيا - فيورنتينا ريناتو دالارا الإثنين 6 ديسمبر 2019،

11 جمادى الأول 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 يوفنتوس - كالياري أليانز أرينا الإثنين 6 ديسمبر 2019،

11 جمادى الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 أتالانتا - بارما أتليتي أزوري إيطاليا الإثنين 6 ديسمبر 2019،

11 جمادى الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 ميلان - سامبدوريا سان سيرو الإثنين 6 ديسمبر 2019،

11 جمادى الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 ليتشي - أودينيزي فيا ديل ماري الإثنين 6 ديسمبر 2019،

11 جمادى الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 نابولي - الإنتر سان باولو الإثنين 6 ديسمبر 2019،

11 جمادى الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

أبرز الغائبين عن الجولة 18 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف جيورجيو كيليني - يوفنتوس جيانلوكا كابراري - سامبدوريا سامي خضيرة - يوفنتوس فابيو بيساكاني - كالياري كيفين مالكويت - نابولي كريستيان أنسالدي - تورينو فرانك ريبيري - فيورنتينا رودريجو بينتانكور - يوفنتوس ليو دوارتي - ميلان جليسون بريمر - تورينو دانيلي باسيلي - تورينو لا يوجد بريان كريستانتي - روما لا يوجد دافيدي زاباكوستيا - روما لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2019-20: