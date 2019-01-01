مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، القنوات الناقلة، الترتيب وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2019-20

أحمد جمال

تنطلق الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2019-20 يوم الجمعة القادمة 4 أكتوبر 2019 الموافق 5 صفر 1441 هجريًا، والتي ستبدأ بمباراة بين ريال بتيس ضد إيبار على ملعب بينيتو فيامارين.

وفي اليوم الثاني من الجولة ستكون هناك الكثير من المباريات الهامة والتي تبدأ باستضافة ليجانيس لليفانتي في الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، ثم سيتابع عشاق الملكي مباراة ريال مدريد ضد غرناطة في السانتياجو بيرنابيو أملاً في تحسين أوضاع الميرينجي الذي يُقدم أداء لا يرضي جماهيرة سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، حيث تعادل بشكل مفاجئ على ملعبه أمام كلوب بروج في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2019-20.

ريال مدريد يفكر في استعادة أوديجارد مبكرًا

وفي نفس اليوم سيستضيف فالنسيا فريق ألافيس على ملعب ميستايا، ويُقدم الخفافيش أداءً متذبذب في الآونة الآخيرة، ويمتلك 9 نقاط أحتل بهم المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2019-20، وفي ختام اليوم الثاني من الجولة الثامنة سيحل فياريال ضيفاً على أوساسونا باستاد إل سادار.

يفتتح إسبانيول مباريات اليوم الثالث والآخير من الجولة عندما يحل ضيفاً على مايوركا على استاد إيبيروستار، وفي الرابعة مساءً سيحل أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 14 نقطة ضيفاً ثقيلاً على بلد الوليد على ملعب ملعب نويفو خوسيه زوريلا.

وفي المساء سيستضيف ريال سوسيداد فريق خيتافي على ملعب رايلي أرينا، بينما يختتم برشلونة الجولة في مباراة غاية في القوة والتي تُعد قمة الجولة عندما يستضيف إشبيلية على استاد الكامب نو في التاسعة مساءً من يوم الأحد.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة، جدول الترتيب والغيابات قبل بداية الجولة.

لابورتا يدعم بيكيه ضد إدارة برشلونة

موعد مباريات الدوري الإسباني 2019-20 - الجولة الثامنة:

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة ريال بتيس - إيبار بينيتو فيامارين الجمعة 4 أكتوبر 2019،

5 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أليخاندرو هرنانديز هرنانديز beIN SPORTS HD 3 ليجانيس - ليفانتي بوتاركي السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية خوسيه لويس مونيرا مونتيرا beIN SPORTS HD 3 ريال مدريد - غيرناطة سانتياجو بيرنابيو السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية سانتياجو خايمي لاتري beIN SPORTS HD 3 فالنسيا - ألافيس ميستايا السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية إدواردو اجلاسيس beIN SPORTS HD 3 أوساسونا - فياريال إل سادار السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية فالنتاين بيزارو جوميز beIN SPORTS HD 3 مايوركا - إسبانيول إيبيروستار الأحد 6 أكتوبر 2019،

7 صفر 1441،

12:00 مصر، 13:00 السعودية ريكاردو دي بورغوس بينجويشيا beIN SPORTS HD 3 سلتا فيجو - أتلتيك بيلباو بالايدوس الأحد 6 أكتوبر 2019،

7 صفر 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية دايفيد ميديي خيمينيز beIN SPORTS HD 3 بلد الوليد - أتلتيكو مدريد نويفو خوسيه زوريلا الأحد 6 أكتوبر 2019،

7 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز beIN SPORTS HD 3 ريال سوسيداد - خيتافي رايلي أرينا الأحد 6 أكتوبر 2019،

7 صفر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية بابلو جونزاليس فويرتيس beIN SPORTS HD 3 برشلونة - إشبيلية كامب نو الأحد 6 أكتوبر 2019،

7 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أنتونيو ماتيو لاهوز beIN SPORTS HD 3

أونانا يفتح الباب للعودة إلى برشلونة

أبرز الغائبين عن الجولة الثامنة من اللا ليجا:

للإصابة للإيقاف ليونيل ميسي - برشلونة فيرناندو كاليرو - إسبانيول صامويل أومتيتي - برشلونة لا يوجد جوردي ألبا - برشلونة لا يوجد عثمان ديمبيلي - برشلونة لا يوجد ناتشو - ريال مدريد لا يوجد ماركو أسينسيو - ريال مدريد لا يوجد فرانتشو - ريال مدريد لا يوجد فيرلاند ميندي - ريال مدريد لا يوجد شيمي فرساليكو - أتلتيكو مدريد لا يوجد آندير إيتوراسبي - إسبانيول لا يوجد أسير إياراميندي - ريال سوسيداد لا يوجد خوسيه جايا - فالنسيا لا يوجد كارلوس سولير - فالنسيا لا يوجد ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد لا يوجد

فالديز يقارن بين تصرفات لاعبي برشلونة الآن والجيل الذهبي في غرفة خلع الملابس

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2019-20: