فالديز يقارن بين تصرفات لاعبي برشلونة الآن والجيل الذهبي في غرفة خلع الملابس

حارس برشلونة السابق لا تعجبه أحوال الفريق في الوقت الحالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى فيكتور فالديز حارس برشلونة السابق، ومدرب فريق 19 عاماً الحالي، أن هناك الكثير من الأمور تغيرت داخل الفريق في الوقت الحالي تغيير عن فترة الجيل الذهبي للفريق الكتالوني.

وقال فالديز في تصريحات إعلامية: "في غرفة خلع الملابس، اللاعبون لديهم قوة كبيرة، ولكن يجب أن يكون هناك نظاماً داخل النادي، الجميع يعمل من أجل مصلحة النادي".

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وتابع: "في السنوات الأخيرة تغيرت هذه الأمور بعض الشيء، أنا لا أريد الدخول في تفاصيل، لقد مضى وقت طويل على رحيلي".

وعن علاقته بالفريق منذ وصوله الصيف الماضي: "أشعر أنني بحالة جيدة، أنا مرتاح ومتحمس للغاية، ما أبحث عنه هو النتائج الجيدة، لا يهمني شيء آخر".

وحول مباراة برشلونة تحت 19 عاماً مع إنتر في دوري أبطال أوروبا للشباب قال المدير الفني: "عندما رأيت ملعب يوهان كرويف الجميل كنت متحمساً اعتقدت أنه سيكون ملعبنا ولكن لسوء الحظ هذا لم يحدث".

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وتابع: "أتمنى أن تكون درجة الحرارة في صالحنا غداً، قررت عدم الاستعانة بأي لاعب من فريق برشلونة B لمواجهة إنتر".

ومن المنتظر أن يلعب برشلونة تحت 19 عاماً، أمام إنتر تحت 19 عاماً، عصر غد الأربعاء في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا للشباب.