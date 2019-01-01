ريال مدريد يفكر في استعادة أوديجارد مبكرًا

مستوى مارتن أوديجارد المميز يقربه من العودة إلى ريال مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذكرت عدة مصادر صحفية أن ريال مدريد قد يقرر استعادة نجمه النرويجي الشاب مارتن أوديجارد مبكرًا عن الموعد المحدد لانتهاء فترة إعارته.

وقدم أوديجارد مستويات مميزة مع ريال سوسيداد خلال ما شارك فيه مع الفريق خلال الموسم الحالي حتى الآن، حيث خطف الأضواء سريعًا وأصبح حديثًا للجميع.

وبعد عودته إلى الدوري الإسباني الذي غادره نحو هولندا، بدأ ريال مدريد في مراقبة نجمه الشاب عن قرب هذه المرة، ليؤكد أنه بات جاهزًا للمشاركة في التحديات الكبرى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وحول ذلك، قالت عدة مصادر صحفية إن ريال مدريد بات يفكر في الوقت الحالي في استعادة مارتن أوديجارد مبكرًا عن موعد انتهاء إعارته مع ريال سوسيداد.

وكان من المقرر أن يظل أوديجارد معارًا لمدة موسمين مع ريال سوسيداد، ولكن على ما يبدو فإن ريال مدريد بات قريبًا من كسر الإعارة بعد موسم واحد.

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يذكر أن ريال مدريد قد تعاقد مع مارتن أوديجارد عام 2015، قبل أن يرحل عن الفريق في سلسلة من الإعارات خارج الدوري الإسباني.