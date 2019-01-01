موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل

تعرف على موعد ديربي مانشستر بين مان سيتي ومان يونايتد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يفتح استاد الاتحاد أبوابه لاستضافة ديربي عريق بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يوم السبت 7 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 10 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وذلك في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20 .

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المان سيتي يعيش موسم صعب منذ بداية البريميرليج، فقد خسر العديد من النقاط حيث خسر في 3 مباريات وتعادل في اثنتين وفاز 10 من أصل 15، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين عن ليستر سيتي و11 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر، وهو متعرض لخسارة المركز الثالث إذا خسر في ديربي مانشستر لصالح تشيلسي صاحب المركز الرابع.

يخوض مانشستر يونايتد موسم من الأسوأ في السنوات الأخيرة، فلم ينجح في الفوز إلا في 5 مباريات فقط بعد مرور 15 جولة من الدوري الإنجليزي ، كما أنه تعادل في 6 وخسر 4، لكنه فا في آخر مبارياته التي كانت صعبة أمام توتنهام الذي يقوده المدرب السابق جوزيه مورينيو، وهو ما قد يمثل دافع قوي لمان يونايتد للفوز على مانشستر سيتي .

موعد مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد ملعب الاتحاد السبت 7 ديسمبر 2019،

10 ربيع الآخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية أنتوني تايلور beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

سيغيب عن مانشستر سيتي في ديربي مانشستر المدافع إيميريك لابورت وليروي ساني وسيرخيو أجويرو للإصابة، وسيشهد اللقاء ضد مانشستر يونايتد عودة أوليكساندر زينتشينكو من الإصابة .

سيواصل جوارديولا الاعتماد على فيرناندينو في وسط الدفاع بجانب أوتاميندي، وسيشارك ووكر كظهير أيمن وأنجيلينيو كظهير أيسر، وفي الوسط سيتواجد رودري وسيلفا ودي بروينه، ومن المتوقع أن يبدأ رياض محرز في الهجوم بجانب جابرييل جيسوس وستيرلينيج.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

أنجيلينيو - فيرناندينيو - نيكولاس أوتامندي - كايل ووكر

بيرناردو سيلفا - رودري - كيفن دي بروينه

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز



الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

يعاني مانشستر يونايتد من غياب عدد من اللاعبين بداعي الإصابة، هم إيريك بايلي وفوسو مينساه ودالوت والنجم بول بوجبا، وقد يعود في الديربي نيمانيا ماتيتش من إصابته الطويلة.

سيعتمد سولشار على نفس الأسماء الذي اعتاد عليها في الأوقات الأخيرة، وسيتواجد في حراسة المرمى دي خيا وأمامه بيساكا وليندلوف وماجواير ويونج، وسيشارك فريد وماكتوميناي في الوسط، وأمامهم مارسيال ولينجارد وجيمس، وسيكون راشفورد هو المهاجم الوحيد.

التشكيل | 4-2-3-1