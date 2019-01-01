مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة أحداث ومجريات مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، علي ملعب الاتحاد

مانشستر سيتي 0 × 0 مانشستر يونايتد

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ذلك بالطبع إضافة إلى قيمة المباراة تاريخيًا، فأي عداوة بين ناديين من مدينة واحدة تنتج مواجهة لا علاقة لها بحسابات النقاط والمنافسة والبطولات، فقط الفوز من أجل زعامة المدينة ثم التفكير في الأشياء الأخرى.



ويدخل كلا الفريقين المباراة بحسابات خاصة، حيث ينتظر كل منهما النقاط الثلاثة لسبب ما؛ فاليونايتد يسعى لاستكمال صحوته والاقتراب أكثر من المراكز الأربعة الأولى، كما يحاول سولشاير إنقاذ رقبته من مقصلة الإقالات. في الناحية الثانية لا يحتمل مانشستر سيتي أي خسارة جديدة، ما سيعني انتهاء حظوظه إكلينيكيًا في المنافسة على لقب البريميرليج هذا العام خاصة مع استمرار انتصارات ليفربول.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفى...متابعة ممتعة.