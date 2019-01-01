موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد سالزبورغ الودية

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد سالزبورغ الودية ضمن تحضيرات الفريق الملكي للموسم الجديد 2019-2020، علي ملعب ردبل

محمد مصطفي

يفتح ملعب ريد بل أرينا في النمسا أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ريال مدريد ورد بل سالزبورغ يوم الأربعاء 7 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 6 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.

استعاد ريال مدريد توازنه فى كأس أودي الودية المقامة فى المانيا، بعد أن حقق انتصارًا على فنربخشة التركي بنتيجة (3-5) فى مباراة تحديد المركز الثالث فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز آرينا، حيث خاض الميرنجي فى تحضيراته للموسم الجديد حتي الأن خمس مبارايات فى كأس أودي الودية، وكانت امام بايرن ميونخ وخسر بثلاثية مقابل هدف، ثم حقق الفوز علي آرسنال بركلات الترجيح (3-2) بعد تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، ثم تلقي هزيمة قاسية امام أتلتيكو مدريد (3-7) قبل ان يخسر فى مباراة نصف النهائي امام توتنهام بهدف دون رد.

يعد ريد بل سالزبورغ بطل الدوري النمساوي الموسم الماضي، ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، حيث كانت اخر مباراة للفريق النمساوي امام تشيلسي الإنجليزي فى مباراة ودية وانتهت بفوز الاخير بخمس أهداف مقابل ثلاث لسالزبورج فى المباراة التي أقيمت على ملعب رد بل آرينا.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد سالزبورغ والقنوات الناقلة

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