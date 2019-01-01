الدوري الإسباني الدرجة الأولى

بنزيما يهاجم منتقدي ريال مدريد

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أداء متذبذب للملكي في التحضيرات
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رفض كريم بنزيما الانتقادات التي وُجهت لفريقه خلال الفترة التحضيرية، وقال إن النتائج المسجلة ودياً ليست مهمة.

وقدم ريال مدريد نتائج ومستويات متذبذة في اللقاءات الودية حتى الآن، وآخرها كان الانتصار بخمسة أهداف مقابل ثلاثة على فنرباخشه.

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وتحدث بنزيما بعد المباراة في تصريحات نقلتها "ماركا": "أريد أن أقول شيئاً لكم، ما نلعبه الآن يدعى المباريات التحضيرية والهدف منها هو رفع المستوى قبل الموسم الجديد".

وأكمل: "نعمل حالياً على رفع مستوانا بدنياً وتكتيكياً، النقد طبيعي بعد سباعية أتلتيكو، ولكن هذا في الماضي الآن ونواصل العمل".

وأضاف الفرنسي: "أدعو الجماهير للإيمان بالفريق، لدي شعور طيب شخصي وجماعي بخصوص الموسم المقبل".

وعلق بنزيما على فكرة انضمام مواطنه بول بوجبا لريال مدريد: "لا يمكنني الحديث عن ذلك، نملك فريق جيد ونواصل العمل".

يذكر أن بنزيما سجل ثلاثية من أهداف فريقه الخمسة في شباك فنرباخشه مساء الأربعاء بكأس أودي.

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