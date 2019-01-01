زيدان عن جاريث بيل ودياز: لقد سئمت من إجاباتي

المدرب الفرنسي يعلق على فوز فريقه 5/3 أمام فنربخشة

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لوسائل الإعلام، عقب فوز فريقه الودي على فنربخشة 5/3 مساء اليوم الأربعاء.

المباراة شهدت تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، حيث أحرز 3 أهداف بالإضافة لهدفين لماريانو دياز وناتشو فيرنانديز.

وجاءت ثلاثية فنربخشة لنبيل ضرار وجاري رودريجيز وأوزان توفان، ليتحدث بعدها زيدان عن العديد الأمور التي تخص فريقه.

وقال الفرنسي:"لعبنا أكثر من مرة بخطة 4/4/2 وكذلك 4/4/1/1 لمنح إدين هازارد المزيد من الحرية وكذلك إيسكو".

وعن الحارس الشاب أندري لونين:"سنرى عندما نعود لمدريد ما سيحدث معه، هو حارس المستقبل لنا وسعيد بمشاهدته يلعب اليوم".

الغياب المستمر لجاريث بيل:"لا أعلم، أتمنى أن يكون تدرب في مدريد، سنرى عندما نعود ولن أمنعه من أي شيء".

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ماريانو دياز:"أيضاً عندما نعود سنحسم مصيره، أعتقد أنك سئمت من إجاباتي، أنا نفسي لدي هذا الشعور".

تطلعاته للموسم الجديد:"لدي توقعات إيجابية عن الموسم، بالطبع لا أفضل استقبال 3 أهداف ولكني أثق في التحسن".

وفي نهاية حديثه مدح زيدان الموهبة الصاعدة تاكيفوسا كوبو، مؤكداً استمراره في الفريق الثاني "كاستيا" لمواصلة التطور تمهيداً لتصعيده.