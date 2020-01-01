نهائي كأس السوبر الإسباني 2019، الموعد، القنوات الناقلة، الملعب والتاريخ

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس السوبر الإسباني 2019-20 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الموعد، القنوات الناقلة، الملعب، تاريخ المسابقة وأهم أرقامها

أحمد جمال

ينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني لموسم 2018-19 يوم الأحد 12 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 17 جمادى الأول 1441 هجرياً، والتي سيتواجه فيها ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بعد تأهلهم من دور نصف النهائي بنظام البطولة الجديد، والتي تقام بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

في العادة تُقام بطولة السوبر في كل عام بين بطل الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، ولكن في فبراير 2019، تم استحداث نظام جديد للبطولة، حيث ستُقام النسخة الـ36 من بطولة السوبر الإسباني كدورة مُجمعة تضم أربعة فرق، وهم بطل الدوري والكأس ووصيفيهما، وفي حال فوز الفريق باللقبين أو حل بطلاً ووصيفا في المنافستين، فإن صاحب المركز الثالث سيأهل أيضاً للمشاركة في البطولة المصغرة، والتي ستكون بنظام شبيه بنظام دور نصف النهائي، وبالفعل جَرت القُرعة في 11 نوفمبر في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

شهد نصف النهائي مواجهة ريال مدريد ضد فالنسيا، واستطاع الميرينجي أن ينتصر بثلاث أهداف مقابل هدف ليحجز مقعداً في النهائي، على الجانب الآخر فقد تواجه برشلونة وأتلتيكو مدريد، واستطاع الروخي بلانكوس العبور من البلاوجرانا بعد الفوز بنتيجة (3-2)، ليكون الطرف الثاني في المباراة النهائية.

اعتاد متابعي كرة القدم الإسبانية على لعب كأس السوبر على مباراتي ذهاب وإياب، لكن هذا العام سيكون كالعام الماضي وستُلعب المباراة النهائية على مباراةٍ واحدةٍ فقط الفائز بها يحصل على الكأس.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن المسابقة الثالثة من حيث الأهمية في بلاد الماتادور، الموعد، القنوات الناقلة، المعب الذي ستقام عليه المباراة، تاريخ المسابقة وأبطالها السابقين وأكثر منذ لك.

ما هو موعد مباراة كأس السوبر الإسباني 2019؟

ستنطلق مباراة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وذلك يوم الأحد القادم 12 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 17 جمادى الأول 1441 هجرياً

موعد مباراة كأس السوبر الإسباني 2019:

المباراة الموعد ريال مدريد - أتلتيكو مدريد الأحد 12 يناير 2020 ميلادياً،

17 جمادى الأول 1441 هجرياً،

20:00 مصر، 21:00 السعودية

ما هي القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني 2019؟ وكيفية متابعته؟

ستكون القنوات السعودية الرياضية هي الناقل الحصري لجميع مباريات السوبر الإسباني بدءً من نصف النهائي وحتى المباراة النهائية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

المباراة القنوات الناقلة ريال مدريد - أتلتيكو مدريد KSA SPORT

للمرة الأولى في التاريخ | نهائي السوبر الإسباني دون أبطال الدوري والكأس

يمكنك متابعة اللقاء عبر الإنترنت، فالنسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية المباراة كتابياً مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

المباراة التغطية المباشرة عبر جول ريال مدريد - أتلتيكو مدريد اضغط هنا لمتابعة تغطية كأس السوبر الإسباني مباشرةً ولحظةً بلحظة

أين يقام كأس السوبر الإسباني 2019؟

للمرة الأولى ستقام المباريات الثلاث في السعودية باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وهي المرة الأولى التي يستضيف فيها الملعب مباريات السوبر الإسباني، يتسع الملعب لـ62،345، وهو بمدينة جدة العاصمة الثانية للمملكة العربية السعودية بعد الرياض.

افتتح ملعب الملك عبد الله بن عبد العزيز في الأول من مايو 2014، وحضر الإحتفال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وكل من ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز آنذاك، وشهد الإفتتاح إقامة مباراة نهائي بطولة خادم الحرمين الشريفين بين نادي الأهلي السعودي ونادي الشباب السعودي والتي انتهت بفوز نادي الشباب السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

من هم الأبطال السابقين للسوبر الإسباني؟

كانت النسخة الأولى من كأس السوبر الإسباني عام 1982، ومنذ بدايتها وهي تقام بين بطلي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وحتى النسخة السابقة، ولم تتوقف إلا عامي 1986 و1987 فقط.

أكثر الفرق لعباً للبطولة هو برشلونة برصيد 23 مرة فاز بـ13 منهم، هذا دون حساب مباراة نصف النهائي التي خاضوها ضد أتلتيكو مدريد، ويأتي خلفه ريال مدريد الذي فاز بالبطولة 10 مراتٍ من أصل 15 مرة، وفي المركز الثالث يأتي ديبورتيفو لاكورونيا الذي خاض المسابقة 3 مرات انتصر بهم جميعاً.

الفرق الفائزة بكأس السوبر الإسباني: