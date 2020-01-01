ريال مدريد وأتليتكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0 × 0 أتليتكو مدريد

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البطولة تُقام فعالياتها للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وقد تغير نظامها ليصبح المشاركون 4 فرق بدلًا من بطل الدوري وبطل الكأس كما جرت العادة..كتيبة دييجو سيميوني عادت من بعيد وحققت الانتصار الثمين على برشلونة بعد تأخرها بهدفين، لينطلق الروخيبلانكوس إلى المباراة النهائية في ديربي مدريدي سيكون من أمتع ما يكون.

توني كروس أحرز هدفًا ماكرًا ورائعًا منح به التقدم للملكي، قبل أن يُنهي إيسكو على آمال الخفافيش بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول ثم وضع مودريتش الهدف الثالث بروعة كبيرة، ليصعد بفريقه إلى نهائي البطولة.

لم يجد ريال مدريد صعوبة في عبور بوابة فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وانتصر عليه بثلاثية لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة