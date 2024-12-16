تعرف على موعد مباراة روما وسامبدوريا في دور الـ 16 لكأس إيطاليا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب الأولمبيكو، مباراة هامة وقوية تجمع بين روما وسامبدوريا، ضمن مواجهات دور الـ 16 من كأس إيطاليا 2024-2025.

ويعاني روما، بشكل كبير هذا الموسم في الدوري الإيطالي، وسيعمل على مصالحة جماهيره ببطولة جديدة يدخلها بمعنويات مرتفعة ويأمل الذهاب فيها إلى أبعد نقطة والعودة إلى منصات التتويج من جديد.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة روما وسامبدوريا في كأس إيطاليا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة روما وسامبدوريا في كأس إيطاليا 2024-2025؟

موعد مباراة روما وسامبدوريا، في دور الـ 16 من كأس إيطاليا 2024-2025، هو الأربعاء 18 ديسمبر 2024، على ملعب الأولمبيكو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة روما وسامبدوريا في كأس إيطاليا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات كأس إيطاليا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وسامبدوريا عبرها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب روما - سامبدوريا الأربعاء 18 ديسمبر 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية AD Sports Premium 1 الأولمبيكو

تشكيل روما المتوقع أمام سامبدوريا في كأس إيطاليا 2024-2025: