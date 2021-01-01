موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في قمة الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، لاستضافة قمة الجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين، بين الأهلي والهلال.

الهلال يدخل المباراة، وهو على صدارة ترتيب الدوري ومعه 25 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وبالرغم من البداية القوية، للهلال هذا الموسم، إلا أن الفريق، فشل في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات، وتعادل فيهم جميعًا.

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على الجانب الآخر، حال الأهلي لا يختلف كثيرًا، عن الزعيم، سيدخل الراقي المباراة، بعد خسارته آخر مباراتين له، واستقبلت شباكه فيهما ستة أهداف، من التعاون والقادسية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا، موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال والأهلي؟

موعد مباراة الهلال والأهلي، هو الجمعة 15 يناير 2021، الموافق 2 جماد الآخر 1442، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة المباراة، في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة وعشر دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي؟

تمتلك قنوات السعودية الرياضية، حقوق بث إذاعة الدوري السعودي للمحترفين، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري عبر شاشتها.

ولكن إن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فلا توجد مشكلة، يمكنك متابعة خدمة البث المباشر، التي يقدمها موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.