جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب الاتحاد في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020

يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي 2020-21 يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وذلك بموسمٍ جديد ينتظر أن يكون قويًا ومثيرًا لجميع محبي كرة القدم في السعودية والوطن العربي.

لم يعش الاتحاد أفضل مواسمه بالموسم الماضي، حيث ظلّ ينافس على مراكز الهبوط حتى الجولة الأخيرة إلى أن تمكن أخيرًا من ضمان البقاء واحتلال المرتبة الحادية عشر بفارق ثلاث نقاط فقط عن الفيحاء الهابط للدرجة الأولى.

ويدخل العميد هذا الموسم بهدفٍ واحد وهو العودة لمكانه الطبيعي وسط الكبار والتواجد على الأقل في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للبطولة الآسيوية الموسم المقبل، خصوصًا بعد سوق انتقالات جيد للغاية قامت به الإدارة مؤخرًا.

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كان الموسم السابق من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان استثنائيًا، حيث توقف في الأشهر الأولى من 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، وبعد حوالي 4 أشهر عاد من جديد، لكن عادت المباريات بدون جمهور وبإجراءات احترازية كبيرة من المتوقع أن تستمر على الأقل مع بداية الموسم الجديد.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الاتحاد وترتيبه في الدوري السعودي 2020-21 ، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي 2020-2021؟

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فبمقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الاتحاد والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2021

سيبدأ الاتحاد الموسم بمواجهة صعبة أمام الاتفاق في ملعب الجوهرة المشعة يوم الأحد 18 أكتوبر، بينما سيلعب ديربي مدينة جدة أمام غريمه الأزلي الأهلي في الجولة الثالثة.

الجولة المباراة الموعد الملعب 1 الاتحاد - الاتفاق الأحد 18 أكتوبر 2020،

1 ربيع الأول 1442،

20:00 السعودية، 19:00 مصر الجوهرة المشعة 2 الفتح - الاتحاد السبت 24 أكتوبر 2020،

7 ربيع الأول 1442،

19:55 السعودية، 18:55 مصر مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية 3 الاتحاد - الأهلي السبت 31 أكتوبر 2020،

14 ربيع الأول 1442،

19:50 السعودية، 18:50 مصر الجوهرة المشعة 4 الاتحاد - التعاون الجمعة 6 نوفمبر 2020،

20 ربيع الأول 1442،

19:45 السعودية، 18:45 مصر الجوهرة المشعة 5 الفيصلي - الاتحاد الأحد 22 نوفمبر 2020،

7 ربيع الآخر 1442،

19:45 السعودية، 18:45 مصر مدينة المجمعة الرياضية 6 الاتحاد - القادسية الجمعة 27 نوفمبر 2020،

12 ربيع الآخر 1442،

19:40 السعودية، 18:40 مصر الجوهرة المشعة 7 الوحدة - الاتحاد 3 - 5 ديسمبر 2020،

18 - 20 ربيع الآخر 1442 مدينة الملك عبد العزيز الرياضية 8 الشباب - الاتحاد 9 - 11 ديسمبر 2020،

24 - 26 ربيع الآخر 1442 الأمير خالد بن سلطان 9 الاتحاد - الرائد 18 - 20 ديسمبر 2020،

3 - 5 جمادى الأولى 1442 الجوهرة المشعة 10 الهلال - الاتحاد 24 - 26 ديسمبر 2020،

9 - 11 جمادى الأولى 1442 ستاد الملك فهد الدولي 11 الباطن - الاتحاد 31 ديسمبر 2020 - 2 يناير 2021،

16 - 18 جمادى الأولى 1442 ملعب نادي الباطن 12 الاتحاد - ضمك 7 - 9 يناير 2021،

23 - 25 جمادى الأولى 1442 الجوهرة المشعة 13 الاتحاد - أبها 14 - 15 يناير 2021،

1 - 2 جمادى الآخرة 1442 الجوهرة المشعة 14 العين - الاتحاد 18 - 19 يناير 2021،

5 - 6 جمادى الآخرة 1442 مدينة الملك سعود الرياضية 15 الاتحاد - النصر 23 - 24 يناير 2021،

10 - 11 جمادى الآخرة 1442 الجوهرة المشعة

ترتيب الاتحاد في الدوري السعودي 2020-21