موعد مباراة النصر الودية ضد الفتح والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر والفتح الودية استعداداً لعودة الدوري السعودي بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

سيواجه فريق النصر السعودي نظيره الفتح يوم الأربعاء المقبل في ثالث مبارياته الودية في إطار استعداداته لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وسيعود الدوري السعودي للانطلاق من جديد في الرابع من شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد توقف منافساته منذ شهر مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان العالمي قد تمكن من تحقيق الفوز في المباراتين الوديتين السابقتين على حساب الأنوار بعشرة أهداف، وعلى حساب الشعلة بهدف واحد مقابل لا شيء.

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وقبيل توقف مسابقة الدوري السعودي، كان النصر يحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 45 نقطة، بفارق ست نقاط كاملة عن المتصدر فريق الهلال.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة النصر والفتح الودية، والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة النصر والفتح الودية؟

موعد المباراة الودية بين النصر والفتح ، هو يوم الأربعاء 22 يوليو 2020، الموافق الأول من ذي الحجة 1441، وذلك على ملعب الملك فهد الدولي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر الودية ضد الشعلة؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD، لكن القناة حتى الآن لم تُعلن عن إذاعة مباراة النصر والفتح .