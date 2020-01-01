أخبار النصر اليوم | عرض ضخم لضم عسيري ومفاجآت قضية مايكون

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 13 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 13 يوليو 2020 ...

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عرض ضخم يُقرب عبد الفتاح عسيري من النصر

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر في طريقه للتعاقد مع نجم النادي الأهلي عبد الفتاح عسيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعدما قدم عرضًا ضخمًا.

ويدخل عبد الفتاح عسيري فترة الستة أشهر نهاية الأسبوع الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر، دون الرجوع لإدارة الأهلي، للانتقال له في صفقة انتقال حر. " اقرأ التفاصيل "

النصر أغلق الملف رسميًا .. المريسل يُفجر 8 مفاجآت نارية في قضية مايكون

فجر الإعلامي المقرب من نادي النصر السعودي عبد العزيز المريسل عددًا من المفاجآت النارية بخصوص ملف تمديد عقد المدافع البرازيلي مايكون بيريرا مع الفريق ومن ثم ضمه نهائيًا للموسم القادم.

المدافع صاحب الـ31 عامًا يلعب مع النصر معارًا من جلطة سراي منذ يناير 2018، وقد انتهى عقد الإعارة في 30 يونيو الماضي ويرغب النادي السعودي في تمديده حتى الخامس من أكتوبر القادم (نهاية الموسم في السعودية)، وقد طلب ذلك بالفعل لكنه لم يتلق أي رد من جانب النادي التركي. " اقرأ التفاصيل "

فيتوريا يعالج أزمة نقص المدافعين في ودية الأنوار

يعاني فريق نادي النصر من أزمة نقص مدافعين، قبل مواجهة الأنوار، خلال المباراة التجريبية التي ستجمع بينهما اليوم بالرياض.

وغاب البرازيلي مايكون بيريرا عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي بسبب أزمة تمديد إعارته لنهاية الموسم، كما يغيب الثنائي عمر هوساوي وعبد الله مادو، لمواصلتهما البرامج التأهيلية من الإصابتين.

موعد ومكان ودية النصر والأنوار

أعلن نادي النصر عن موعد ومكان ودية الأنوار، وذلك ضمن الاستعدادات لاستئناف مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر أعلن عن إقامة المباراة بشكل مغلق، حيث ستنطلق في تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الرمز الأمير عبد الرحمن بن سعود.