موعد مباراة النصر القادمة ضد أهلي جدة في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد القمة الكبيرة بين نادي النصر وأهلي جدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين،وماهي القنوات الناقلة

يلتقي نادي النصر في مواجهة أهلي جدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الموافق15 مارس 2020 ميلادياً، 21 رجب 1441 هجرياً

نادي النصر يُقدم موسم رائع للغاية لكنه يواجه مستوى خيالي من جانب نادي الهلال في الدوري السعودي مع فقد بعض النقاط في المباريات جعل هناك فارق في النقاط لصالح الأزرق بينما يواصل العالمي نجاحاته في آسيا.

في المقابل نادي أهلي جدة يعيش حالة كبيرة من التذبذب في النتائج والأداء، فأحياناً نرى الفريق بقوة كبيرة في المنافسة وأحيان أخرى نراه يفقد نقاط سهله، لذلك لا يمكن الحكم على الفريق خاصة مع كثرة الإقالات هذا الموسم لمدربيه.

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ويعتبر هذا اللقاء بمثابة طوق النجاه لكلا الفريقين أمام جماهيرهم التي ترغب في الحصول على بطولة هذا الموسم مع إحتمالية إلغاء دوري أبطال آسيا او الدوري السعودي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد أهلي جدة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة النصر ضد أهلي جدة والقنوات الناقلة