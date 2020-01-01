عمر السومة : فلادان مدرب مختلف وهذا سبب تعثر الأهلي

أكد اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي على ثقته الكبيرة بالمدير الفني الحالي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق الحالي، من أجل تحسين الأداء خلال الفترة المُقبلة.

وفي تصريحاته لبرنامج (الدوري مع وليد) قال السومة : "الصربي فلادان مدرب مختلف ويشبه المدير الفني السابق للنادي بابلو جويدي وأري اننا نستطيع فعل الكثير تحت قيادته".

وبالتحول للحديث عن الأزمات التي كانت تُحاصر الفريق قال السومة : "المشاكل التي كانت موجودة سابقًا هي السبب في تدهور الفريق والآن الأوضاع مستقرة".

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وكان النادي الأهلي قد عانى من بعض المشاكل الإدارية، حيث رحل رئيس النادي السابق أحمد الصائغ بسبب وجود مخالفات مالية.

وبالتحول للحديث عن زميله جانيني تفاريس قال السومة : "إذا تواجد جانيني بالهجوم لابد من مساعدته بالتواجد في مكان يُساهم في توفير المساحة بشكل أفضل".

وعن دور المهاجم قال : "المهاجم الصريح غير ملزم بالبقاء في الأمام فالكرة تتطور ونحن نتبادل الادوار دائمًا، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم الحديثة".

يُذكر أن بعض التقارير قد أشارت إلى وجود حالة عدم وفاق بين السومة واللاعب جانيني، إلا أن السوري نفى هذه التقارير مؤكدًا أن هذه الثنائية تعمل على خدمة الفريق.