موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بنهائي كأس آسيا، القنوات الناقلة والتشكيل

تعرف على موعد مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا 2020 تحت 23 عام، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

أحمد جمال

يفتح استاد راجامانجالا الوطني بمدينة بانكوك التايلاندية أبوابه لاستضافة نهائي كأس آسيا 2020 تحت 23 سنه بين منتخب السعودية و منتخب كوريا الجنوبية يوم الأحد 26 يناير 2020 ميلادياً، الموافق غرة جمادى الآخر 1441 هجرياً.

استطاع الأخضر السعودي أن يصل إلى نهائي البطولة بعد مشوار غاية في الروعة قدمه لاعبي المنتخب تحت سن 23 عامًا بإدارته الفنية، ليحجز مكانه رسمياً في أولمبياد طوكيو 2020، حيث استطاع أن يتصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وبفارق ثلاث نقاط كاملة عن المنتخب السوري، ضمن مجموعة ضمت أيضاً كلًا من منتخب قطر ومنتخب اليابان.

واستمر زحف منتخب السعودية نحو النهائي بدءً بمباراتهم ضد منتخب تايلاند في ربع النهائي، والتي استطاعوا أن يتأهلوا فيها بعد الانتصار بهدف دون رد، وبنفس النتيجة استطاع الأخضر أن يُقصي منتخب أوزبكستان في نصف النهائي ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

على الجانب الآخر استطاع منتخب كوريا الجنوبية أن يتصدر مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه لـ9 نقاط من ثلاث مباريات ضد كلًا من منتخب أوزبكستان، منتخب إيران ومنتخب الصين، ثم تأهل على حساب منتخب الأردن في ربع النهائي، قبل أن ينتصر على منتخب أستراليا بهدفين دون رد في نصف النهائي ليكون الطرف الثاني في المباراة النهائية.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة منتخب السعودية ضد منتخب كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة كوريا الجنوبية - السعودية راجامانجالا الأحد 26 يناير 2020،

1 جمادى الآخر 1441،

14:30 السعودية، 15:30 مصر beIN SPORTS HD 10

الغيابات والتشكيل المتوقع للسعودية

لن يفتقد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لأي لاعب في لقاء كوريا الجنوبية بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات مُتاحة للمدرب سعد علي الشهري.

من المتوقع أن يبدأ الفريق بطريقة (4-2-3-1) المعتادة، وبالأسماء الأتية:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الربيعي

خالد الدبيش - عبد الباسط هندي - حسان تمبكتي - سعود عبد الحميد

مختار علي - علي الحسن

عبد الرحمن غريب - سامي النجعي - أيمن الخليف

عبد الله الحمدان

الغيابات والتشكيل المتوقع لكوريا الجنوبية

لاتوجد غيابات في صفوف منتخب كوريا الجنوبية في مواجهة المنتخب السعودي ، وسيكون الفريق كامل العدد في لقاء نهائي كأس آسيا.

يبدأ المدرب كيم هاك بوم بتشكيلته المعتادة منذ انطلاق البطولة، وبطريقة (4-2-3-1)، ومن المتوقع أن يبدأ بالأسماء الأتية:

التشكيل | 4-2-3-1