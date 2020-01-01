أحمد عيد: يجب منح الثقة للمدرب الوطني والمنتخب يحتاج للإحلال

رئيس الاتحاد السعودي السابق يؤكد ضرورة الإحلال في المنتخب السعودي الأول.

أكد أحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، على أنه يجب منح الثقة إلى المدرب الوطني خلال الفترة المقبلة، من أجل النجاح وتقديم الأفضل له.

عيد قال خلال تصريحات إذاعية: "أرى أن المنتخب السعودي الأول، يحتاج لعملية إحلال وتجديد خلال الفترة الحالية، من أجل المنافسة على البطولات".

رئيس الاتحاد السعودي السابق تابع: "الرياضة في المملكة العربية السعودية قائمة على العمل المؤسسي، وأصبحت مبنية على الرؤية والوضوح والاستراتيجية، وأكبر دليل هو تأهل المنتخب الأولمبي إلى نهائي كأس آسيا، وأولمبياد طوكيو 2020".

أحمد عيد تابع: "الأمر المهم بالنسبة لنا هو وصولنا إلى هدفنا، وهذا بفضل الله ثم الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والوقفات الصادقة من رئيس هيئة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل".

وواصل: "العمل في اتحاد الكرة السعودي دائمًا ما يكون تراكمي قبلي وبعدي، وكان أمامي الكثير من التحديات، وأولها استقطاب لاعبي المنتخل الأولمبي الحاليين، خاصة وأنهم من مناطق وأندية مختلفة، وأيضًا إقامة معسكرات متتالية".

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وتحدث أحمد عيد عن المنتخب السعودي الأول، حيث قال: "الأخضر يحتاج إلى الإحلال، وهذا الأمر ضروري، لأن كرة القدم تعتمد حاليًا على حيوية الشباب، وهناك العديد من الأمثلة، أبرزها بلجيكا وفرنسا وإنجلترا".

واختتم عيد تصريحاته قائلًا: "يجب منح المدرب الوطني الثقة من جميع النواحي، وسينجح ويحقق الأهداف المطلوبة، وهذا ما حدث مع سعد الشهري وخالد العطوي وغيرهم من المدربين".

المنتخب الأولمبي السعودي، صعد إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، وأولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على أوزبكستان في نصف النهائي بهدف دون رد.