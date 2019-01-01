السعودية وباراجواي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث مباراة منتخب السعودية ضد منتخب الباراجواي الودية ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

السعودية 0 × 0 باراجواي

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ولكن على الرغم من الانتصار في المباراة السابقة إلا أن المنتخب السعودي يحتاج بالفعل لهذه المباراة الودية القوية، خاصة بسبب الأداء الغير مُقنع للجماهير العاشقة للأخضر، ويأتي منتخب باراجواي من سلسلة من النتائج السيئة في مبارياته الودية الآخيرة، حيث انتصر على منتخب اليمن فقط، بينما هُزم على يد منتخب اليابان ومنتخب صربيا، وتعادل مع سلوفاكيا.

استطاع المنتخب السعودي أن يعود بالنتيجة بشكل رائع في المباراة السابقة بالجولة الرابعة أمام أوزبكستان لينتصر بنتيجة (3-2) خارج الديار، ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطتين عن المنتخب الأوزبكستاني، ويأتي ذلك بعدما تعادل أمام منتخب فلسطين ومنتخب اليمن.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة السعودية ضد باراجواي في مباراة ودية دولية بالمملكة العربية السعودية في إطار استعداد كلا المنتخبين لخوض تصفيات كأس العالم 2022 المقرر لها في قطر، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./