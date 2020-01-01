موعد مباراة الأهلي ضد الحزم، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الحزم في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وما هي القنوات الناقلة لمباراة الراقي الأولى بعد الكورونا؟

يستضيف الأهلي الحزم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم الثلاثاء القادم، وذلك في الجولة 23 من الدوري السعودي 2019-2020 .

توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بسبب تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي، وبعد حوالي 5 أشهر سيعود من جديد في 4 أغسطس الحالي بعد قرار اتحاد كرة القدم بعودة النشاط من جديد.

خاض أهلي جدة عدد من المباريات استعدادًا لعودة الدوري السعودي من الكورونا، كانت الأولى ضد جدة وانتهت بالتعادل بهدفٍ لمثله، وهي نفس النتيجة التي انتهت الودية الثانية ضد العين، أما المباراة الأخيرة فقد خسرها الراقي بهدفين نظيفين من أُحد.

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يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الوحدة الثالث، وهو نفس الفارق بينه وبين الفيصلي الخامس، أما الحزم فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 4 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد الثالث عشر و5 نقطة عن الفتح الرابع عشر.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الأهلي والحزم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ماهو موعد مباراة الأهلي والحزم؟

موعد مباراة الأهلي ضد الحزم ، هو يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، الموافق 14 ذو الحجة 1441، على استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والربع بتوقيت القاهرة.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وسيكون لدة متابعي النسخة العربية من جول إمكانية متابعة مباراة الأهلي والحزم مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - الحزم الجوهرة المشعة الثلاثاء 4 أغسطس 2020،

14 ذو الحجة 1441،

21:15 السعودية، 20:15 مصر السعودية الرياضية

ما هو التشكيل المتوقع للأهلي؟

يغيب عن الأهلي في المباراة ضد الحزم مهند عسيري وحسن المقهوي لعدم اكتمال لياقتهما البدنية بعد، كذلك هناك شكوك حول مشاركة نوح الموسى في المباريات المتبقية من الدوري السعودي بسبب انقطاعة عن التدريب في الفترة الأخيرة.

📸 تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي مساء اليوم ⚽💚 pic.twitter.com/U5lwPjFiZC — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 1, 2020

سيغيب أيضًا سلمان المؤشر بسبب مشكلة تجديد العقد مع الفريق، وبالطبع لن يشارك دجانيني تافاريس بعد فسخ عقده من جانب واحد، كذلك سيغيب جوزيف دي سوزا بسبب مشكلة الإصابة بفيروس كورونا.

التشكيل | 4-2-3-1

ياسر المسيليم

لوكاس ليما - عبد الباسط هندي - محمد آل فتيل - سعيد المولد

حسين عبد الغني - إلفيس ساريتش

عبد الرحمن غريب - ماركو مارين - يوسف البلايلي

عمر السومة

ما هو التشكيل المتوقع للحزم؟

لا توجد غيابات في صفوف نادي الحزم بداعي الإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة الأهلي .

#الحزم

السبت 1 اغسطس

2-2 | تدريبات الفريق الكروي الأول..

💙💛♥️ pic.twitter.com/xRJW0C2Yuo — نـ ا د ي الـ حـ ز م السعودي (@AL7AZEMFC) August 1, 2020

التشكيل | 3-4-3

مليك عسله

سيف القشطة - عبد الله الشمري - فاجنر أليماو

نايف الموسى - لويز فيليبي - إدريس فتوحي - أسامة الخلف

جوناثان كافو - يوسف عمر - عبد الكريم يودا