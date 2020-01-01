بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي والحزم في الجولة 23 من الدوري السعودي 2020، والتي تقام في مدينة الملك عبد الله الرياضية

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الأهلي 4 × 2 الحزم

🔗 — بث مباشر لمباراة #الاهلي_الحزم (الجولة الـ23) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/STvkYwBaDZ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020

خاض أهلي جدة عدد من المباريات استعدادًا لعودة الدوري السعودي من الكورونا، كانت الأولى ضد جدة وانتهت بالتعادل بهدفٍ لمثله، وهي نفس النتيجة التي انتهت الودية الثانية ضد العين، أما المباراة الأخيرة فقد خسرها الراقي بهدفين نظيفين من أُحد.

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يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الوحدة الثالث، وهو نفس الفارق بينه وبين الفيصلي الخامس، أما الحزم فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 4 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد الثالث عشر و5 نقطة عن الفتح الرابع عشر.

تشكيل الأهلي:

يبدأ المدرب فلادان ميلويفيتش بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

لوكاس ليما - معتز هوساوي - محمد خبراني - سعيد المولد

إلفيس ساريتش - سوزا

عبد الفتاح عسيري - عبد الرحمن غريب - علي الأسمري

عمر السومة

تشكيل الحزم:

يبدأ المدرب أندريه سانتوس بالتشكيل التالي:

التشكيل | 5-4-1

مليك عسله

وسام السويد - سيف بن حسين - عبد الله الشمري - فاجنر أليماو - أسامة الخلف

جوناثان كافو - عبد العزيز الناشي - كريم يودا - دريس فتوحي

كارلوس ستراندبيرج

شاهد هدف التقدم المبكر للأهلي..

الهدف الثاني للأهلي...

الهدف الأول للحزم...

الهدف الثاني للحزم..

الهدف الثالث للأهلي...

الهدف الرابع للأهلي...