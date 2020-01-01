بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي
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الأهلي 4 × 2 الحزم
🔗 — بث مباشر لمباراة #الاهلي_الحزم (الجولة الـ23) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/STvkYwBaDZ— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
خاض أهلي جدة عدد من المباريات استعدادًا لعودة الدوري السعودي من الكورونا، كانت الأولى ضد جدة وانتهت بالتعادل بهدفٍ لمثله، وهي نفس النتيجة التي انتهت الودية الثانية ضد العين، أما المباراة الأخيرة فقد خسرها الراقي بهدفين نظيفين من أُحد.
يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الوحدة الثالث، وهو نفس الفارق بينه وبين الفيصلي الخامس، أما الحزم فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 4 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد الثالث عشر و5 نقطة عن الفتح الرابع عشر.
تشكيل الأهلي:
يبدأ المدرب فلادان ميلويفيتش بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-2-3-1
محمد العويس
لوكاس ليما - معتز هوساوي - محمد خبراني - سعيد المولد
إلفيس ساريتش - سوزا
عبد الفتاح عسيري - عبد الرحمن غريب - علي الأسمري
عمر السومة
القائمة الأساسية لفريقي #الأهلي و #الحزم ضمن جولة #عيدنا_عيدين . #الاهلي_الحزم #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/cx7Oujv0fi— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
تشكيل الحزم:
يبدأ المدرب أندريه سانتوس بالتشكيل التالي:
التشكيل | 5-4-1
مليك عسله
وسام السويد - سيف بن حسين - عبد الله الشمري - فاجنر أليماو - أسامة الخلف
جوناثان كافو - عبد العزيز الناشي - كريم يودا - دريس فتوحي
كارلوس ستراندبيرج
شاهد هدف التقدم المبكر للأهلي..
د3' هدف للأهلي! ⚽#عبدالرحمن_غريب يفتتح التسجيل#الاهلي 1 : 0 #الحزم— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
#الاهلي_الحزم
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/xfwEmgbVpF
الهدف الثاني للأهلي...
د50' هدف للأهلي! ⚽#عمر_السومة يضيف الثاني#الاهلي 2 : 0 #الحزم— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
#الاهلي_الحزم
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/8Upe7rw53Q
الهدف الأول للحزم...
د68' هدف للحزم! ⚽#جوناثان يسجل التعادل#الاهلي 2 : 2 #الحزم— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
#الاهلي_الحزم
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/IAZGvA51mE
الهدف الثاني للحزم..
د68' هدف للحزم! ⚽#جوناثان يسجل التعادل#الاهلي 2 : 2 #الحزم— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
#الاهلي_الحزم
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/IAZGvA51mE
الهدف الثالث للأهلي...
د85' هدف للأهلي! ⚽#هيثم_عسيري يضيف الثالث#الاهلي 3 : 2 #الحزم— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
#الاهلي_الحزم
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/xXJB4Rj36e
الهدف الرابع للأهلي...
د88' هدف للأهلي! ⚽#يوسف_الحربي يسجل الرابع#الاهلي 4 : 2 #الحزم— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
#الاهلي_الحزم
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/vzgKw9cFMS