موعد مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر لها على ملعب الجوهرة في ديربي جدة..

يستعد ملعب الجوهرة المشعة لاحتضان ديربي مدينة جدة التاريخي، عندما يلتقي الاتحاد باعتباره صاحب الأرض مع نظيره الأهلي لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

بداية النمور للدوري هذا الموسم ليست على ما يرام، حيث لم تتمكن كتيبة كاريلي من تحقيق أي انتصار حتى الآن، واكتفت بنقطة واحدة من مباراتين بعد الهزيمة من الاتفاق والتعادل مع الفتح.

على الجهة الأخرى فقلعة الكؤوس هي من تتصدر ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط وبالعلامة الكاملة بعد أن تمكنت من الفوز في أول مباراتين على الوحدة والباطن بهدفٍ نظيف، ورغم ذلك هناك بعض الانتقادات موجهة للمدرب فلادان على المستوى الأقل من المتوقع المُقدم حتى اللحظة.

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الاتحاد سيكون مدججًا بالصفقات الجديدة التي عقدها قبل نهاية السوق الصيفية بالأيام الماضية، وعلى رأسها المدافع المصري أحمد حجازي، الذي يُنتظر منه الكثير لتحسين دفاعات العميد بعد معاناتها كثيرًا في آخر موسمين تحديدًا.

أما الأهلي فيدخل بأحدث صفقاته، صامويل أوسو، وبوجود القوة الضاربة المعتادة بقيادة عمر السومة، ذلك الهداف السوري الذي لم يفوت أي فرصة للتسجيل في شباك الاتحاد في كل الديربيات التي خاضها.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد والأهلي والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الاتحاد والأهلي؟

تقام مباراة الاتحاد أمام الأهلي مساء السبت الموافق 31 أكتوبر 2020، الموافق 14 ربيع الأول 1442 هجريًا، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة الاتحاد والأهلي مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الاتحاد - الأهلي الجوهرة المشعة السبت 31 أكتوبر 2020،

14 ربيع الأول 1442،

19:50 السعودية، 18:50 مصر KSA Sports HD

ما هو التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد؟

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لنادي الاتحاد فابيو كاريلا بالتشكيل الآتي.....

التشكيل: 4-4-2

مارسيلو جروهي

سعود عبد الحميد - زياد الصحفي - عبد المحسن فلاته - حمدان الشمراني

عبد العزيز البيشي - برونو هنريكي - كريم الأحمدي - فهد المولد

روماريو دا سيلفا (رومارينيو) - اليكساندر بريوفيتش

ما هو التشكيل المتوقع للأهلي؟

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني فلادان ميلويفيتش بالتشكيل الآتي.....

التشكيل: 4-2-3-1

محمد الربيعي

عبد الله حسون - محمد عبده خبراني - معتز هوساوي - لوكاس ليما

لجوبومير فيجسا - إدريس فتوحي

سلمان المؤشر - ماركو مارين - ألكسندرو ميتريتا

عمر السومة