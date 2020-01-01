موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري المصري بالإضافة إلى القنوات الناقلة

يتهيأ استاد الإنتاج الحربي لاستضافة المباراة التي ستجمع بين فريقي الأهلي والمقاولون العرب في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري 2019-20 ، وذلك يوم الأحد القادم 19 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 24 جمادى الأول 1441 هجرياً، في لقاء يمكن اعتباره قمة الدور الأول من الموسم الحالي بسبب ترتيب الفريقين في الجدول.

يسير الأهلي بخطى ثابتة منذ بداية الموسم بتحقيق انتصار وراء انتصار، حيث وصل المارد الأحمر إلى الفوز رقم 11 له على التوالي عقب التغلب على طنطا بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وسيسعى لمواصلة اكتساح كل الخصوم عندما يواجه ذئاب الجبل في الأسبوع الرابع عشر في مباراة لن تكون سهلة لمتصدر الترتيب

في المقابل يحتل نادي المقاولون العرب المركز الثاني بفضل العمل الرائع الذي يقوم به عماد النحاس مع الفريق، ويبتعد عن الصدارة بفارق أربع نقاط ولكن مع وجود مباراتين مؤجلتين للأهلي، وتعد المواجهة القادمة هي فرصة ذهبية للإيمان بحظوظهم بالتأهل لدوري أبطال أفريقيا أو المنافسة على اللقب بشكل أكبر، خاصًة إذا نجحوا في إلحاق الهزيمة الأولى برجال فايلر هذا الموسم.

وفي هذا التقرير المقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف سوياً على موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري 2019-20 ، بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

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موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - الأهلي استاد الإنتاج الحربي الأحد 19 يناير 2020،

24 جمادى الأول 1441،

19:30 مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيواصل الأهلي افتقاده لبعض اللاعبين عن قائمة مباراة طنطا للإصابة وهُم حمدي فتحي، ، محمد محمود، رمضان صبحي بالإضافة إلى سعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيلس في لقاء بلاتينيوم، عدا ذلك لن توجد أي غيابات.

سيبدأ السويسري فايلر اللقاء بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي الدفاعي معلول وأشرف وربيعة ومحمد هاني، وسيتكون الوسط من الثنائي السولية وديانج، وأمامهم ثلاثة لاعبين هم كهربا، أفشة وأجايي وسيقود الهجوم مروان محسن.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج جونيور

أجايي - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا

مروان محسن