موعد مباراة إسبانيا ضد جزر فارو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة إسبانيا القادمة ضد جزر الفارو ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد إلمولينون بمدينة خيخون الإسبانية أبوابه لاستضافة مباراة إسبانيا ضد جزر الفارو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 القادمة، وسيقام اللقاء يوم الأحد 8 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 7 ذو القعدة 1440 هجريًا.

خاض المنتخب الإسباني خمسة مباريات حتى الآن في التصفيات، واستطاع أن ينتصر فيهم كلهم بما فيهم المباراة الآخيرة التي كانت ضد المنتخب الروماني يوم الخميس 5 سبتمبر، والتي فاز فيها اللاروخا بهدفين مقابل هدف ليتربع على عرش المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة وبفارق خمسة نقاط كاملة عن منتخب السويد أقرب مُنافسيه، و 7 نقاط عن منتخب النرويج صاحب الثماني نقاط والذي يحتل المركز الثالث في المجموعة.

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على الجانب الآخر فيحتل منتخب جزر الفارو المركز الآخير دون آي نقاط، حيث لم يستطع تحقيق أي انتصار أو تعادل في الخمس مباريات التي خاضها، بل ويُعد من أكثر من أضعف خطوط الدفاع، وتحديداً أسوأ رابع خط دفاع في التصفيات باكملها حيث تلقوا في شباكهم 16 هدفاً في حين لم يستطيعوا أن يُسجلوا سوى ثلاث أهداف فقط.

تُعد المباراة من المباريات التي لن يُعاني فيها المنتخب الإسباني كثيراً بل ومن الممكن أن تكون تأكيداً لتأهل اللاروخا وسيطرته الكاملة على المجموعة السادسة كما كانت مباراة الذهاب في الجولة الثالثة والتي انتصر فيها القائد راموس وزملائه بنتيجة (4-1)، ويتواجد المنتخبين في المجموعة رفقة كلً من منتخبات السويد، النرويج، رومانيا ومالطا.

وفي هذا التقرير سنتعرف سوياً على كل ما يخص مباراة إسبانيا القادمة ضد جزر الفارو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، الموعد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة إسبانيا ضد جزر الفارو والقنوات الناقلة

موراتا: لم أتوقع أن يمنحني راموس الكرة إنه لاعب رائع

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة إسبانيا - جزر الفارو إلمولينون الأحد 8 سبتمبر 2019 ميلادياً،

9 محرم 1441 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية كرزيستوف ياكوبيك 1 beIN SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا

لا توجد غيابات في القائمة التي تم إستدعائها لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 سوى غياب اللاعب دييجو يورينتي للإيقاف بعد تلقيه للبطاقة الحمراء في المباراة السابقة أمام رومانيا، ولكن جميع اللاعبين الأخرين جاهزين للمباراة القادمة ضد جزر الفارو.

📝 تقرير عن تصفيات #يورو2020

⚫️ نهاية الدور الاول



قطعت إسبانيا شوطاً كبيراً في التأهل لليورو بعد فوزها على رومانيا لتصل إلى 15 نقطة.



📌لعبت إسبانيا 5 مباريات فازت فيها جميعاً

📌سجلت 13 هدفاً وأستقبلت 3 أهداف.

📌راموس الهدّاف برصيد 4 أهداف.



📊 جدول الترتيب ⬇️ pic.twitter.com/DS0eTXslCx — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) September 5, 2019

سيعتمد المدرب روبرت مورينو على الطريقة التي يلعب بها دائماً، مع الدفع بمدافع آخر بديلاً ليورينتي الذي تم إيقافه عن المباراة القادمة، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي:

تصفيات يورو 2020 | مواعيد المباريات وترتيب المجموعات

التشكيل | 4-3-3