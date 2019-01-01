تصفيات يورو 2020 | مواعيد المباريات، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات قبل الجولة الخامسة

مواعيد المباريات، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات قبل الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020

أحمد جمال

أنطلقت مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 يوم الخميس 21 مارس الماضي 2019 ميلادياً، الموافق 14 رجب 1440 هجرياً، والتي أفتتحتها مباراة اسكتلندا ضد كازاخستان رُفقاء المجموعة التاسعة.

تتكون تصفيات يورو 2020 من 10 مجموعات، 5 منها تحتوي على 5 منتخبات و5 آخرين بهم 6 منتخبات، وبحسب نظام المسابقة سيشارك في النسخة القادمة من البطوبة القارية الأقوى في العالم 24 منتخباً، سيتم تحديد 20 منهم من خلال هذه التصفية بتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، أما الأربعة منتخبات المتبقية فستتأهل من خلال دوري أمم أوروبا.

أنتهت الأربعة جولات الأولى من تصفيات كأس أمم أوروبا والتي لم تشهد كثيرا من المفاجآت سوى هزيمة تركياً المتصدره للمجموعة الثامنة من آيسلندا بهدفين مقابل هدف، وهزيمة اليونان الغير متوقعه على يد أرمينيا، ولكن كانت أبرز المفاجآت هي التي جائت في الجولة الثالثة والتي غيرت كثيراً من جدول ترتيب المجموعات كهزيمة فرنسا بهدفين دون رد على يد المنتخب التركي الذي أصبح حينها منفرداً بصدارة المجموعة الثامنة، والانتصار المبالغ فيه من المنتخب الروسي مستضيف كأس العالم السابق والذي قدم أداءاً رائعاً ليعود بقوة لوصافة المجموعة التاسعة وليصبح ثاني أقوى خط هجوم حتى الآن بعد أن مزق حصون سان مارينو بتسعة أهداف كاملة دون رد، نظراً لان الجولة السابقة قد شهدت تحطيم المانشافت منتخب إستونيا بثمانية أهداف نظيفة.

والآن نحن في انتظار انطلاق الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020 والتي ستبدأ يوم الخميس 5 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 6 محرم 1441 هجرياً، والتي ستبدأ بمباراة إيطاليا ضد أرمينيا ضمن المجموعة العاشرة التي يتصدر فيها المنتخب الإيطالي برصيد 12 نقطة بعد انتصاره في الأربع مباريات التي خاضها، وفي نفس اليوم سيحل المنتخب الإسباني ضيفاً ثقيلاً على منتخب رومانيا على استاد ناشيونال آرينا في مباراة هامة للتأهل المُبكر بالنسبة لمنتخب إسبانيا متصدر المجموعة السادسة

وفي مستوى آخر من المنافسة فنحن على موعد مع مباراة غاية في القوة في ثاني أيام الجولة بين المنتخب الالماني والمنتخب الهولندي ضمن المجمموعة الثالثة التي مازال يتصدرها منتخب أيرلندا الشمالية برصيد 12 نقطة، بينما تحتل الماكينات الألمانية المركز الثاني برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، ويأتي منتخب هولندا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من مباراتين آحدهما كانت أمام المانشافت والتي هُزموا فيها بثلاث أهداف مقابل هدفين، كما سيلتقي منتخب بلجيكاً المنفرد بصدارة المجموعة التاسعة بمنتخب سان مارينو الذي لم يُحقق أي نقاط حتى الآن من الأربعة مباريات التي خاضها.

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وفي آخر أيام الجولة سنشاهد لقاء إنجلترا ضد بلغاريا، والتي يسعى فيها منتخب الأسود الثلاث للأبتعاد بصدارة المجموعة الأولى بعيداً عن منتخب تشيك الذي يتساوي معه في عدد النقاط، كما سيخوض المنتخب البرتغالي لقاء هام ضد صربيا في محاولة جديدة للعودة مرة آخرى للمنافسة على التأهل من المجموعة الثانية بعد أن خاضوا مباراتين أنتهت كلتاهما بالتعادل ليحتل زملاء كريستيانو رونالدو المركز الرابع برصيد نقطتين فقط.

وفي ختام اليوم سيستضيف منتخب فرنسا المتصدر للمجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط منتخب ألبانيا، ويسعى منتخب الديوك للفوز بالمباراة للإبتعاد عن ملاحقة المنتخب التركي الذي يتوصف أيضاً المجموعة بنفس عدد النقاط، والذي سيخوض أيضاً لقاءً سهلاً نوعاً ما ضد منتخب أندورا الذي يتذيل المجموعة دون رصيد من النقاط.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل شئ عن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020، موعد المباريات، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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مواعيد مباريات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020

موعد مباراة إنجلترا ضد بلغاريا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أرمينيا - إيطاليا ملعب فازكين سركيسيان الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية دانييل سيبرت beIN SPORTS HD 1 لإسرائيل - شمال مقدونيا إستاد تيرنر الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية أندرياس ايكبرج البوسنة والهرسك - ليختنشتاين بيلينو بولي الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية جلين نيبرج beIN SPORTS HD 6 جزر فارو - السويد تورسفولور الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية تياجو مارتينز beIN SPORTS HD 3 رومانيا - إسبانيا ناشيونال آرينا الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية دنيز آيتكين beIN SPORTS HD 1 النرويج - مالطا ملعب أوليفول الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية دوميترو مونتيان beIN SPORTS HD 7 جبل طارق - الدنمارك ملعب فيكتوريا الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية جوناثان لاردوت beIN SPORTS HD 5 أيرلندا - سويسرا ملعب أفيفا الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية كارلوس ديل سيرو beIN SPORTS HD 2 فنلندا - اليونان ملعب تامبيري الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية خوان مارتينيز مونويرا beIN SPORTS HD 4 إستونيا - روسيا البيضاء ملعب لي كوك أرينا الجمعة 6 سبتمبر 2019،

7 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية آلان دوريو beIN SPORTS HD 2 قبرص - كازاخستان ملعب جي إس بي الجمعة 6 سبتمبر 2019،

7 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية ماتياس جيسترانيوس beIN SPORTS HD 1 سلوفاكيا - كرواتيا ملعب ترنافا الأولمبي الجمعة 6 سبتمبر 2019،

7 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية فيليكس بريش beIN SPORTS HD 3 ويلز - أذربيجان ملعب كارديف الجمعة 6 سبتمبر 2019،

7 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية تروستين فاروجيا سان beIN SPORTS HD 7 ألمانيا - هولندا ملعب فولكسبارك الجمعة 6 سبتمبر 2019،

7 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية أرتور سواريس دياز beIN SPORTS HD 1 النمسا - لاتفيا ريد بول أرينا الجمعة 6 سبتمبر 2019،

7 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية روبرت هينيسي beIN SPORTS HD 5 إسكتلندا - روسيا هامبدن بارك الجمعة 6 سبتمبر 2019،

7 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية أناستاسيوس سيديروبولوس beIN SPORTS HD 6 سلوفينيا - بولندا ملعب ستوزيتسه الجمعة 6 سبتمبر 2019،

7 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية سيرجي كاراسيف beIN SPORTS HD 4 سان مارينو - بلجيكا ملعب سان مارينو الجمعة 6 سبتمبر 2019،

7 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية هوراسيو فيشي beIN SPORTS HD 2 كوسوفو - التشيك استاد مدينة بريشتينا السبت 7 سبتمبر 2019،

8 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية داني ماكيلي beIN SPORTS HD 11 ليتوانيا - أوكرانيا ملعب إل إف إف السبت 7 سبتمبر 2019،

8 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية آرفين بيلجو beIN SPORTS HD 3 إنجلترا - بلغاريا استاد ويمبلي السبت 7 سبتمبر 2019،

8 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية ماركو جويدا beIN SPORTS HD 11 آيسلندا - مولدوفا لاوجاردالسفولور السبت 7 سبتمبر 2019،

8 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية جواو بينيرو beIN SPORTS HD 2 صربيا - البرتغال ملعب النجم الأحمر السبت 7 سبتمبر 2019،

8 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية جنيد جاقر beIN SPORTS HD 2 فرنسا - ألبانيا ملعب فرنسا السبت 7 سبتمبر 2019،

8 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية خيسوس خيل مانزانو تركيا - أندورا فودافون أرينا السبت 7 سبتمبر 2019،

8 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية دونالد روبرتسون beIN SPORTS HD 3

مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2020

موعموعد مباراة إيطاليا ضد أرمينيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إنجلترا 2 2 0 0 10 1 9 6 2 جمهورية التشيك 3 2 0 1 5 6 -1 6 3 كوسوفو 3 1 2 0 5 4 1 5 4 بلغاريا 4 0 2 2 5 7 -2 2 5 الجبل الأسود 4 0 2 2 3 10 -7 2

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أوكرانيا 4 3 1 0 8 1 7 10 2 لوكسمبورج 4 1 1 2 4 5 -1 4 3 صربيا 3 1 1 1 5 7 -2 4 4 البرتغال 2 0 2 0 1 1 0 2 5 ليتوانيا 3 0 1 2 3 7 -4 1

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إيرلندا الشمالية 4 4 0 0 7 2 5 12 2 ألمانيا 3 3 0 0 13 2 11 9 3 هولندا 2 1 0 1 6 3 3 3 4 روسيا البيضاء 4 0 0 4 1 9 -8 0 5 إستونيا 3 0 0 3 1 12 -11 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 آيرلندا 4 3 1 0 5 1 4 10 2 الدنمارك 3 1 2 0 9 5 4 5 3 سويسرا 2 1 1 0 5 3 2 4 4 جورجيا 4 1 0 3 4 8 -4 3 5 جبل طارق 3 0 0 3 0 6 -6 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المجر 4 3 0 1 6 4 2 9 2 سلوفاكيا 3 2 0 1 7 2 5 6 3 كرواتيا 3 2 0 1 5 4 1 6 4 ويلز 3 1 0 2 2 3 -1 3 5 أذربيجان 3 0 0 3 3 10 -7 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إسبانيا 4 4 0 0 11 2 9 12 2 رومانيا 4 2 1 1 11 5 6 7 3 السويد 4 2 1 1 8 7 1 7 4 النرويج 4 1 2 1 8 7 1 5 5 مالطا 4 1 0 3 2 10 -8 3 6 جزر فارو 4 0 0 4 3 12 -9 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بولندا 4 4 0 0 8 0 8 12 2 ارسئيل 4 2 1 1 8 7 1 7 3 النمسا 4 2 0 2 7 6 1 6 4 سلوفينيا 4 1 2 1 7 3 4 5 5 مقدونيا 4 1 1 2 5 7 -2 4 6 لاتفيا 4 0 0 4 1 13 -12 0

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فرنسا 4 3 0 1 12 3 9 9 2 تركيا 4 3 0 1 9 2 7 9 3 آيسلندا 4 3 0 1 5 5 0 9 4 ألبانيا 4 2 0 2 5 3 2 6 5 مولدوفا 4 1 0 3 2 10 -8 3 6 أندورا 4 0 0 4 0 10 -10 0

المجموعة التاسعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بلجيكا 4 4 0 0 11 1 10 12 2 روسيا 4 3 0 1 15 3 12 9 3 كازاخستان 4 2 0 2 7 7 0 6 4 إسكتلندا 4 2 0 2 4 7 -3 6 5 قبرص 4 1 0 3 6 5 1 3 6 سان مارينو 4 0 0 4 0 20 -20 0