تصفيات يورو 2020 | إسبانيا تعود من رومانيا بالنقاط الثلاث

الماتادور على الصدارة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب منتخب إسبانيا على مضيفه رومانيا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات يورو 2020.

تقدم سيرجيو راموس قائد ريال مدريد في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، حيث ثارت جماهير الخصم ضد احتفاله بإشارة العدسات المكبرة.

وفي الدقيقة 47 أضاف باكو ألكاسير مهاجم بوروسيا دورتموند الهدف الثاني، بعد تمريرة حاسمه من جوردي ألبا ظهير برشلونة.

على الناحية الأخرى سجل فلورين أندوني هدف تقليص الفارق في الدقيقة 59.

كادت المباراة أن تنقلب على الماتادور بطرد المدافع دييجو يورينتي في الدقيقة 79، إثر عرقلة قوية.

بتلك النتيجة يواصل الإسبان علامتهم الكاملة بـ15 نقطة في الصدارة، يليهم المنتخب السويدي بـ10 نقاط، ثم النرويج بـ8 نقاط، ثم رومانيا بـ7 نقاط وأخيراً مالطا بـ3 نقاط وجزر الفارو خالية الوفاض.