مورينيو يطالب بطرد رونالدو من إيطاليا!

مورينيو يتحدث عن قلقه

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الحالي عن قلقه من تواجد كريستيانو رونالدو في نفس الدوري ويتمنى أن يغادر إيطاليا.

والجدير بالذكر أنه سبق وأن لعب الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو تحت قيادة جوزيه مورينيو، حين كان الأخير مدرب لفريق ريال مدريد لمدة 3 سنوات، من 2010 حتى 2013.

ما أمنية جوزيه مورينيو؟

في مقابلة أجراها البرتغالي مع "Talksport" قال مازحًا: "يجب أن يغادر إيطاليا الآن ويتركني بسلام".

وأضاف: "الجميع يقول، وأنا أقول الشيء نفسه ، لم يعد عمره 25 عامًا. يبلغ من العمر 36 عامًا ولم يسجل 50 هدفًا، لكن كم هو عدد الأهداف التي سجلها؟ الأرقام مازلت لاتصدق، الإنجازات تتحدث من تلقاء نفسها".

ماذا حقق كريستيانو تحت قيادة مورينيو؟

تميزت فترة مورينيو مع ريال مدريد بالقدرة الهجومية العالية للفريق، بفضل الهجمات المرتدة المذهلة بقيادة كريستيانو أو دى ماريا أو هيجواين، تمكن البرتغالي في تخطي حاجز 100 هدف في جميع المواسم.

مما لا شك أن جوزيه مورينيو أحد أهم المدربين الذين تركوا بصمات كبيرة على ريال مدريد، إذ تحت قيادته حصد الفريق الملكى بطولة كأس ملك إسبانيا بعد غياب 18 عامًا، ولقب الدورى مع رقم قياسي من النقاط وكأس السوبر الإسباني.

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