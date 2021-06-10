"رونالدو لا يستطيع القيام بنفس الأشياء التي فعلها قبل 10 سنوات"

الهجوم يتجدد على النجم البرتغالي

يؤمن أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يمكنه تقديم نفس مستواه منذ 10 سنوات.

يوفنتوس مر بموسم كارثي مع المدرب أندريا بيرلو، حيث خسر الدوري الإيطالي وخرج مبكرًا من دوري أبطال أوروبا، قبل انتزاع لقب الكأس المحلي.

ديل بييرو قال في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية:"عليك أن ترى ما إذا كان اللاعب يلعب بنفس الطريقة أم لا التي كان عليها منذ سنوات".

وأضاف:"لقد دخل في مرحلة بمسيرته حيث لم يعد قادرًا على القيام بالأشياء التي قام بها قبل عشر أو خمس سنوات ماضية".

وتابع:"يجب أن يفكر في تغيير البرنامج الذي يتبعه أو أسلوب لعبه بما يتماشى مع إمكاناته التي تظل عالية حتى الآن".

وأما عن الهجوم الذي تعرض له أندريا بيرلو قبل رحيله عن يوفنتوس:"الصعوبات لم تكن بسببه هو فقط ولكن الأمر متعلق بالنادي بالكامل، سيكون من الظلم إلقاء اللوم كله على أندريا".

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وفي نهاية حديثه لم يستبعد ديل بييرو إمكانية انضمامه للطاقم الإداري ليوفنتوس، ليسير على خطى زميله السابق باولو مالديني مع ميلان.