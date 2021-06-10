رونالدو في رسالة تحذيرية: أشعر وكأنه يورو 2004

البرتغال تقع في مجموعة الموت

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة تحذيرية لكل الفرق المنافسة، قبل مشاركته مع البرتغال في يورو 2020.

البرتغال تدخل البطولة وهي حاملة اللقب، حيث قاد رونالدو فريقه للفوز بالنسخة الماضية في 2016، رغم إصابته أمام فرنسا في المباراة النهائية.

رونالدو تحدث لمجلة الاتحاد البرتغالي قائلًا:"وقعنا في مجموعة صعبة جدًا في دور المجموعات ونحترم جميع الفرق التي سنلعب ضدها".

وأضاف:"سأدخل هذا اليورو وكأنه الأول بالنسبة لي، أشعر بدوافع هائلة جدًا كأن هذه المسابقة هي يورو 2004 الذي كان الظهور الأول لي في البطولات الأوروبية".

وتابع صاحب الـ36 سنة:"نحن البطل ونحاول الدفاع عن لقبنا، سندخل مرة أخرى من أجل الفوز باللقب، لا يوجد سبب للتوقع أو التعهد بأي شيء، لكني أعد بدخولنا كل مباراة بشعار الفوز فقط".

وكان رونالدو قد مر بموسم جيد مع يوفنتوس على الجانب الفردي، حيث سجل 36 هدفًا بكل البطولات، ولكن هناك العديد من الشكوك حول مستقبله مع السيدة العجوز.

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يذكر أن البرتغال تلعب في مجموعة الموت في اليورو أمام كل من فرنسا وألمانيا والمجر، حيث تنطلق البطولة بشكل رسمي غدًا الجمعة، بمواجهة إيطاليا وتركيا في الافتتاح