من زوجة كريم بنزيما؟ وكم عدد أبنائه؟

تعرف على زوجة الفرنسي كريم بنزيما وما هو عدد أبنائه وكم مرة تزوج مهاجم الاتحاد الجديد؟

تعد الحياة الشخصية للنجوم العالميين سواء في كرة القدم أو غيرها مطلبًا جماهيريًا كي يعرف الكل تفاصيلها، وهذه هي ضريبة النجومية التي يدفعها هؤلاء النجوم والتي ربما قد لا تقدر بمال.

ومن أهم هؤلاء النجوم كريم بنزيما، الذي يعد إلى الآن أفضل لاعب في العالم وفقًا لتصنيف جائزة بالون دور، إلى الوقت الذي يتم فيه منح جائزة العام 2023.

في السطور التالية نستعرض لك تفاصيل الحياة الشخصية لكريم بنزيما، من هي زوجته وكم عدد أبنائه؟ وكم مرة تزوج؟.

من هي زوجة كريم بنزيما؟

زوجة كريم بنزيما حاليًا هي عارضة الأزياء الفرنسية كورا جوتييه، البالغة من العمر 34 عامًا والمولودة في فرنسا وبالتحديد لعائلة من جزر المارتينيك المنتمية لفرنسا.

تعمل جوتييه عارضة للأزياء منذ وقت ليس بالقريب، وتتخصص في عرض الملابس والأحذية، وهي أيضًا من المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولديها مئات الآلاف من المتابعين عبر إنستجرام حتى من قبل أن يعرف الكثيرون بزواجها من كريم بنزيما.

تزوج بنزيما من جوتييه في عام 2016 وهي أم ابنه الأشهر "إبراهيم".. كما يعيشان سويًا إلى جانب ابنة بنزيما من زوجته الأولى والتي تدعى "ميليا".

من هي أنتونيلا روكوزو؟ كل ما تريد معرفته عن زوجة ميسي وأبنائه

من هي زوجة كريم بنزيما الأولى؟

زوجة كريم بنزيما الأولى هي الفرنسية كلوي دو لونييه والتي تعمل كممرضة ودخل في علاقة معها قبل أن تنتهي ويرتبط بزوجته الحالية كورا جوتييه بعد أن أنجب منها "ميليا".

تنعم علاقة كل من دو لونييه وجوتييه بسعادة كبيرة وتفاهم غير مسبوق بين زوجتين لنفس الرجل، إذ حضرا سويًا حفل تسلمه لجائزة أفضل لاعب في العالم 2022.

ولكن كريم بنزيما يبدو أنه يخطط لإلحاق جوتييه بدو لونييه لأن العديد من التقارير أفادت بتوتر العلاقة بينهما، في ظل ربط اسم بنزيما بعارضة الأزياء الفرنسية الأخرى جوردان أوزونا التي تم إعلان علاقتها ببنزيما في 2023 خصوصًا بعد إعلان اعتناقها الدين الإسلامي.

كم عدد أبناء كريم بنزيما؟

كريم بنزيما لديه ابنان كما أسلفنا الذكر، هما ميليا المولودة في 2014 من الزوجة الأولي "كلوي دو لونييه" وإبراهيم من الثانية وهو المولود في عام 2017.

لكن العلاقة الآن بين بنزيما وصديقته جوردان أوزونا وإن لم تصبح رسمية بعد، فإنها في انتظار أن تثمر مولودًا ثالثًا للاعب الفرنسي وفق العديد من التقارير.

هل انفصل كريم بنزيما عن زوجته كورا جوتييه؟

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن انتهاء علاقة كريم بنزيما بزوجته كورا جوتييه، وكان حضورها معه في حفل جوائز 2022 الذي توج فيه بجائزة الأفضل في العالم صادمًا للكثيرين.

ذلك لأنه منذ بدأ مواعدة أوزونا في 2022، توقع الكل أن يكون قد انفصل بشكل رسمي عن جوتييه لكن هذا لم يتم إعلانه بشكل رسمي حتى الآن، أي إنه في الوقت الراهن يمكن اعتبار أن جوتييه هي زوجته حتى يجد جديد رسمي بشأن علاقتها، ومن ثم تكون أوزونا هي صديقة كريم بنزيما في الوقت الراهن.