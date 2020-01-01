من هي أنتونيلا روكوزو؟ كل ما تريد معرفته عن زوجة ميسي وأبنائه

كل ما تريد معرفته عن عائلة ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، من هي زوجته أنتونيلا راكوزو؟ ومن هم أبناؤه؟ ومتى تم إعلان زواجهما؟

غادر ليونيل ميسي مسقط رأسه في روزاريو عندما كان طفلاً من أجل الانضمام إلى برشلونة ، لكن روابطه بالمدينة لا تزال قوية.

لا شيء أقوى من علاقته الطويلة الأمد مع أنتونيلا روكوزو، التي نشأ معها في الأرجنتين وأنجب منها طفلين، وكان إعلان ميسي لأول مرة أنه كان لديه صديقة في عام 2009، وفي 30 يونيو 2017، أعلن البرغوث الزواج منها في حفل مليء بالنجوم.

ولكن من هي أنتونيلا وكيف تعرفت على الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات؟ هذا ما يعرضه لنا هذا المقال.

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من هي أنتونيلا روكوزو؟

ولدت أنتونيلا روكوزو في روزاريو مسقط رأس ميسي ، وهي ابن عم صديق طفولة نجم برشلونة لوكاس سكاليا.

يعرف عن ليونيل ميسي الخجل خاصةً عندما كان شابًا، ولكن يقال صارح زوجته الحالية بحبه منذ طفولته، كما اعتاد على زيارة منزل عائلة سكاليا بانتظام للحصول على فرصة لرؤيتها.

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التحقت بجامعة في الأرجنتين لدراسة طب الأسنان قبل التحول إلى التواصل الاجتماعي، ثم انتقلت إلى برشلونة للانضمام إلى ميسي، ومن المرجح أن تكون قد ركزت على تربية ابنيها تياجو وماتيو على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكنها أطلقت مؤخرًا خطها الخاص من الأحذية مع صوفيا بالبي، زوجة لويس سواريز.

وفقًا لـ Infobae، أصبحت علاقة أنتونيلا مع أسطورة البلوجرانا أكثر قوة بعد عودته إلى روزاريو بعد وفاة صديقه في حادث مروري، ويقال أن ذلك كان في عام 2007، لكن علاقتهما ظلت سرية لسنوات.

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بشكلٍ عام واصلت أنتونيلا البقاء خارج دائرة الضوء على الرغم من أنها جمعت أكثر من أربعة ملايين متابع على إنستجرام.

تبلغ زوجة ميسي من العمر 32 عامًا، وهي صديقة مقربة من زوجة سواريز صوفيا وصديقة سيسك فابريجاس دانييلا سمعان.

من هم أبناء ميسي؟

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لدى ميسي وأنتونيلا ولدان هما تياجو الذي ولد في 2 نوفمبر 2012 وهو الآن في الثامنة من العمر، وماتيو الذي ولد في 11 سبتمبر 2015 وهو في الخامسة الآن.

يمتلك ليونيل ميسي وشمًا لكلٍ من أبنائه، كما أن أسمائهما على حذائه، ومن الواضح أنه أب فخور، كما يشارك بانتظام صور العائلة على حسابه على إنستجرام.

من هو ماتيو ميسي "الابن العاق"؟

كما سبق وذكرنا، ولد ماتيو في 11 سبتمبر 2015 أي أنه يبلغ من العمر 5 أعوامٍ فقط، لكنه الأشهر من أخيه الأكبر بمواقفه الكثيرة مع ليونيل ميسي.

على عكس تياجو، فإن ماتيو ميسي مشاكس، وبحسب ما قال نجم البلوجرانا في تصريحات سابقة أنه يحاول مضايقة البرغوث وابنه الأكبر بكل الطرق الممكنة.

وقال أسطورة الكتلان متذكرًا أحد المواقف: "كنا نلعب كرة القدم في المنزل، وقال لي حينها أنا ليفربول الذي هزمك وأنت برشلونة".

وأضاف: "وبعد خسارة كأس الملك قال أنا فالنسيا الذي هزمك في الكأس، وكان يحاول أن يضايقني مرةً أخرى".

واستطرد ميسي: "ليس هذا وحسب، فعندما يسجل ريال مدريد هدفًا يصرخ ويحتفل لمضايقة تياجو"، وهذه اللقطة ظهرت في مباراة الدور الأول من الدوري الإسباني هذا الموسم بين ريال بيتيس وبرشلونة، حيث احتفل ماتيو بهدف دخل في مرمى البلاوجرانا بينما كان مع والده في المدرجات.