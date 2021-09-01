ملمحًا إلى أزمة برشلونة.. موريبا يكشف أسباب انتقاله للايبزيج

برشلونة ليس على ما يرام..

أعرب إيلاش موريبا عن سعادته بالانتقال إلى لايبزيج، كاشفًا عن السبب الذي جعله يفضل أن يكون النادي الألماني وجهته الجديدة بعد ترك برشلونة.

ودفع النادي الألماني 16 مليون يورو لبرشلونة من أجل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، مع وضع مبلغ يصل إلى 8 ملايين يورو كمتغيرات بناء على إنجازات موريبا في ريد بول آرينا.

واحتفظ برشلونة لنفسه بكسب الأموال من أي بيع مستقبلي لموريبا، حيث سيجني 10% من قيمة موهبته الشابة آنذاك، والذي بدا واضحًا غضبه من البرسا.

ماذا قال موريبا عن انضمامه للايبزيج؟

اللاعب الغيني في حديثه للإعلام الألماني قال "أنا سعيد جدًا للانضمام إلى لايبزيج، إنه نادٍ مثير للغاية ويفضل لعب كرة القدم الهجومية وهو ما يناسبني تمامًا".

كما أضاف موريبا "أنا واثق من أن لايبزيج هو المكان المناسب لي لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي ومواصلة تطوري، هذا هو سبب قراري بالقدوم إلى هنا".

وأتم "الآن أُركز على الاستقرار في النادي والمدينة لأؤدي بأفضل صورة ممكنة، لدينا أهداف كبيرة هذا الموسم وأريد مساعدة الفريق، لا أطيق الانتظار لهذا التحدي في لايبزيج".

لماذا رحل موريبا عن برشلونة؟

عقد برشلونة مع موريبا كان يمتد حتى صيف 2022، وقامت إدارة جوان لابورتا بمنحه أكثر من عرض للتجديد لكنه رفضهم جميعًا.

سبب الرفض كان واضحًا، اللاعب أراد أن يتحصل على راتب أكبر مما عرضته عليه الإدارة الكتالونية، فيما صممت البرسا على موقفه.

على هذا الأساس كان الرحيل الخيار الأفضل لجميع الأطراف، خصوصًا وبعد إبلاغ برشلونة اللاعب بأنه لن يلعب الموسم الجديد إن بقيّ دون أن يجدد.

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