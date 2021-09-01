مفاجأة.. أتلتيكو مدريد ليس مجبرًا على شراء جريزمان من برشلونة!

تفاصيل العقد..

لن يكون أتلتيكو مدريد ملزمًا بشراء عقد أنطوان جريزمان من برشلونة بعد عامين من الآن، هذا ما كشفته الصحف الإسبانية مساء الخميس تعقيبًا على وصول الفرنسي لواندا ميتروبوليتانو.

وكان جريزمان قد وصل إلى الأتليتي معارًا من البرسا لعامين، وتضمن إعلان برشلونة لهذه الصفقة التأكيد على بند "شراء إلزامي" دون الكشف عن تفاصيله.

صحيفة "ماركا" في تقرير لها أشارت إلى أن خيار الشراء الإلزامي لجريزمان فقط يتم تفعيله في حالة خوض جريزمان لعدد محدد من المباريات خلال العامين المقبلين بقميص أتلتيكو مدريد.

أما إذا لم يصل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لهذا العدد الذي لم يُكشف عنه، فحينها يمكن ألا يدفع النادي العاصمي 40 مليون يورو لشرائه ويعيده من حيث أتى، كامب نو.

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من البنود الأخرى الموجودة في العقد أن أتلتيكو مدريد يمكنه شراء جريزمان في أي وقت خلال العامين إن إراد بمجرد دفع المبلغ الموجود في عقد الإعارة.

ويبدو واضحًا أن إدارة جوان لابورتا تركت الأمر كله في يد أتلتيكو مدريد لتقرير مصير جريزمان بعد عامين أو قبل ذلك، فحتى لو لم يلعب عدد المباريات المنصوص عليه في العقد، يحق للنادي الإسباني ضمه.

واستبعدت ماركا أن يعود جريزمان إلى برشلونة بأي حال من الأحوال حتى وإن لم يتألق مع أتلتيكو مدريد خصوصًا وبعدما تعرض لصافرات استهجان كثيرة من الجماهير هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن برشلونة ضم لوك دي يونج معارًا من إشبيلية في محل جريزمان، مع دفع النادي الأندلسي لجزء من راتب اللاعب الهولندي، إلى جانب عدم إلزامية الشراء بالعام المقبل.