ملعب ميسي السري يصبح حديث العالم

طاهٍ أرجنتيني يشيد ملعبًا باسم ليونيل ميسي.

قدم الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الكثير لعالم كرة القدم منذ بداية مسيرته مع نادي برشلونة الإسباني.

ميسي فاز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات، كأكثر لاعب في التاريخ، وعشرة ألقاب في الدوري الإسباني، وجائزة هداف "الليجا" في أكثر من مناسبة، وعدة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقب كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين، وعدد لا يحصى من الألقاب الفردية والجماعية.

والآن، قرر أحد المشجعين في الأرجنتين إظهار حبه الكبير لقائد منتخب بلاده من خلال بناء ملعب ليونيل ميسي.

الملعب يقع في مدينة ميندوزا، على بعد ألف كيلومتر من مدينة روساريو مسقط رأس ميسي، الاستاد ليس به أضواء كاشفة ولا أرضية حقيقية، ولا علامات، ولا يوجد به مرميين بالحجم النظامي، بدلًا من ذلك، إنه ملعب صغير يقع بين الجبال، مع مناظر خلابة على جبال الإنديز.

الفكرة كانت من طاهٍ أرجنتيني يدعى فرانشيسكو خافيير جوارديولا، لا علاقة له بالطبع بمدرب مانشستر سيتي، أراد أن يشيد بجهود ميسي عبر إنشاء ملعب يحمل اسم اللاعب.

ماكا، ابنة فرانشيسكو، نشرت صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي للملعب، وكتبت: "بنى والدي لنفسه ملعبًا وسط الجبال، وأطلق عليه استاد ليونيل ميسي".

وقامت ماكا بتضمين إيباي يانوس أحد مشاهير الإنترنت الإسبان في تغريدتها ووجهت حديثها له بقولها: "أريدك أن تراه من فضلك، إنه حلم والدي، أعتقد أنه تكريم أفضل من الذي قدمه له برشلونة".

Mi viejo se mandó un estadio de fútbol en el medio de la montaña (Mendoza, Argentina) y le puso de nombre "Estadio Leo Messi". Necesito que lo vea por favor es el sueño de mi viejo @IbaiLlanos @Martinpdisalvo @Ieomessiok pic.twitter.com/8Eh7uY0akM — Maca (@Macaguardiola1) August 24, 2021

إيباي شاهد التغريدة بالفعل، ورد عليها قائلًا: "أخبري والدك أنني أحبه".

من جانبه قال الرجل الذي شيد الملعب في تصريحات لصحيفة "Ole" الأرجنتينية: "أردت الإشادة بذكرى شخص منحنا الكثير من السعادة، إنه جزء من التاريخ، ليس فقط في كرة القدم، ولكن في الفن".

وأضاف: "لقد كان تكريمًا بسيطًا، والأمر كان سريًا، لكن ابنتي نجحت في جعله ينتشر حول العالم".

وحتى الآن لم يعرف بعد ما إذا كانت الصور قد وصل إلى ليونيل ميسي.

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