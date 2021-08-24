الأزمة تتفاقم .. أندية الدوري الإنجليزي ترفض ذهاب لاعبيها لدول المنطقة الحمراء

أزمة للمنتخبات الأفريقية وعلى رأسها مصر

قررت أندية الدوري الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على عدم السماح للاعبين المتواجدين بالبطولة بالذهاب للمباريات الدولية التي تقام في دول القائمة الحمراء الشهر المقبل.

الأزمة بدأت عندما أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن رفضه التام لذهاب صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.

والآن لا يقتصر هذا الموقف على الريدز، بل رفضت كل الأندية ذهاب اللاعبين لخوض مباريات تلعب بمناطق القائمة الحمراء المصنفة أكثر خطورة بالنسبة لفيروس كورونا.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي، عن القرار سينطبق على ما يقرب من 60 لاعبًا من 19 ناديًا بأندية المسابقة.

وسيتم عدم السماح لأي من اللاعبين السفر إلى 26 دولة في القائمة الحمراء خلال الأجندة الدولية في شهر سبتمبر القادم.

وقال البيان:"هذا الموقف يأتي بسبب رفض الفيفا إمكانية تمديد استثناء الإصدار المؤقت للاعبين المطلوبين للحجر الصحي عند عودتهم من الواجب الدولي".

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month



Full statement: https://t.co/JBl6FuzUNC pic.twitter.com/EJiZaODub1 — Premier League (@premierleague) August 24, 2021

وأضاف:"أجريت مناقشات مكثفة مع كل من الاتحاد الإنجليزي والحكومة، ولكن بسبب المخاوف المتعلقة بالصحة العامة للمسافرين من دول قائمة القائمة الحمراء لم يتم منح أي إعفاء".

ومن جانبه شدد ريتشارد ماسترز المدير التنفيذي للبطولة، على دعمه لرغبة اللاعبين بتمثيل بلدانهم، لكن الظروف الحالية أجبرتهم على هذه الخطوة.

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ويأتي ذلك بسبب اللوائح التي تجبر كل الأندية على إبقاء لاعبيها في الحجر الصحي إلى حوالي 10 أيام بالفندق عندم العودة إلى إنجلترا من جديد.

يذكر أن هذا القرار سيعني حرمان مصر من خدمات محمد صلاح ومحمد النني لاعب آرسنال خلال مواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم في شهر سبتمبر المقبل.